Artikeln i korthet Harald Mix har avgått som styrelseordförande för stålverksbygget Stegra i Boden. Det skapar oro hos bland annat byggarbetare.

Fackförbundet Byggnads förbereder sig för att hjälpa sina medlemmar om det skulle bli kris och Stegra till exempel ställer in betalaningarna. I ett sådant läge kan facket hjälpa dem med olika saker, som att kräva in utebliven lön.

Utländska arbetare som är anställda i företag riskerar att drabbas hårdare, bland annat eftersom de inte omfattas av den statliga lönegarantin som träder in om ett svenskt företag går i konkurs.

Förra veckan hoppade finansmannen Harald Mix av som styrelseordförande i det gröna stålverksbygget Stegra i Boden. Det orsakar oro, inte bara hos banker som lånat ut pengar och Bodens kommun, utan också hos byggarbetare som rest till Boden för att bygga stålverket.

Konkurskaoset på Northvolt i färskt minne

På facket Byggnads i Norrbotten har man batteritillverkaren Northvolts konkurskaos i Skellefteå i färskt minne. Då förlorade över 2000 personer jobbet. Även där var Harald Mix med som en av ägarna.

Nu hoppas facket på det bästa men förbereder sig för det värsta.

– Vi vill inte sprida oro, dra igång stora medlemsmöten eller så. Än finns det inte något som tyder på att Stegra verkligen skulle gå i konkurs. Men om det skulle hända så är vi beredda. Vi tänker lite som i en avtalsrörelse, att vi är beredda på konflikt men hoppas att vi ska slippa, säger Joakim Lindholm, ombudsman på Byggnads i Norrbotten.

Enligt honom arbetar just nu omkring 6 000 personer – de flesta byggnadsarbetare, men också tjänstemän och konsulter med bygget av Stegra. Planen är att det fossilfria stålverket ska tas i drift i början av 2027. Men bygget är försenat, enligt den ursprungliga planen skulle det stått klart redan i år.

Byggnads redo att hjälpa medlemmarna

Om Stegra får akut ekonomisk kris och inte kan betala underleverantörerna riskerar de företagen att gå i konkurs. Då måste Byggnads rycka ut och hjälpa sina medlemmar.

– Om företagen inte kan betala ut löner så måste vi vara beredda att skicka krav på betalning inom de tidsfrister som finns, till exempel. Så våra ombudsmän som kan det här med konkurser förbereder sig, säger Joakim Lindholm.

Enligt Byggnads är ungefär 75 procent av de som nu jobbar med Stegrabygget från andra länder och anställda hos utländska företag. De flesta är registrerade som svenska arbetsgivare, med så kallad F-skatt. Det gör att de som jobbar kan ha rätt till den statliga lönegarantin om företaget går i konkurs.

Tufft läge för utländska arbetare

Det är värre för dem som jobbar på bolag som inte är registrerade som arbetsgivare i Sverige.

– De bolagen är ju baserade i sina hemländer och då gäller inte lönegarantin. De som jobbar kan drabbas hårt. Och för oss blir det svårt att hjälpa dem, säger Joakim Lindholm på Byggnads.

Facket IF Metall organiserar både en del av dem som jobbar med själva bygget av Stegra, men framförallt kommer deras medlemmar att jobba när stålverket står färdigt.

Anställda på Stegra skyddade av lönegaranti

Några av de framtida stålverksarbetarna är redan anställda av Stegra.

– Om det skulle gå så illa att Stegra går i konkurs så är de skyddade av den statliga lönegarantin fullt ut. Vi håller också koll på läget på Stegra nu, och hittills har vi inte fått några signaler om exempelvis fördröjda betalningar, säger Thomas Lundberg, ombudsman på IF Metall i Norrbotten.

Hans bild är att allt just nu löper på enligt plan med bygget, utan begränsningar.

– Men det är klart att det är mycket som kan gå snett i ett så stort projekt, säger Thomas Lundberg.