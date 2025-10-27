Handelsnytt har tidigare skrivit om hur de nya lönerna ser ut för de som jobbar inom Hyresgästföreningen runt om i landet.

En annan nyhet när avtalet nu är klart är att milersättningen för den som använder privat bil i jobbet höjs för första gången på 18 år: från 34 kronor milen till 38 kronor milen.

– Det kan låta lite, men gör stor skillnad för alla oss som sitter i bilen långa sträckor i princip varje arbetsdag, säger Gits Stigsdotter Nyström som är klubbordförande för Handels i Region Aros/Gävle.

Studenter ska värva

En helt ny, kollektivavtalad anställningsform som kallas ”Studerandeanställning” införs också.

Det innebär att studerande på högskola, universitet eller folkhögskola kan bli anställda som mest 10 timmar i veckan för att jobba med att informera om Hyresgästföreningen.

Studerandeanställningen får pågå i max en termin. Alla kommer ha samma timlön och den kommer att räknas upp vid varje löneförhandling.

Svårt att nå unga

– Det är arbetsgivaren som har drivit frågan. För Hyresgästföreningen som organisation är det förstås jättebra. Vi har verkligen en utmaning med att nå unga människor, säger Gits Stigsdotter Nyström.

I avtalet är det tydligt att de studerandeanställda enbart ska jobba på de skolor där de själva studerar.

För att arbetsgivaren ska få använda sig av studerandeanställning krävs också en lokal överenskommelse med berörd fackklubb.

– Det är fortsatt vi som medlemsrekryterare som kommer att rekrytera, medan de studerandeanställda enbart informerar, säger Gits Stigsdotter Nyström.