”Bojkotta företag utan kollektivavtal”

I Sverige är kollektivavtalen en grundpelare för schyssta arbetsvillkor. De garanterar löner som går att leva på, tjänstepension, försäkringar och säkerhet på arbetsmarknaden.

Ändå väljer vissa arbetstagare att inte ha kollektivavtal. Varför? Jo, för att de kan spara pengar.

Ingen garanterad lägstalön

Beräkningar visar att en arbetsgivare kan spara runt 40 000–50 000 kronor per år och anställd genom att slippa betala försäkringar, tjänstepension och avtalsenliga löneökningar.

På pappret kan det se ut som en ekonomisk vinst, men i verkligheten är det en kortsiktig strategi som sker på arbetstagarens bekostnad.

När en arbetsplats saknar kollektivavtal straffas arbetstagaren. Det finns ingen garanterad lägsta lön, ingen garanti för årlig löneökning, ingen trygghet i löneutvecklingen.

Arbetsgivaren kan i praktiken bestämma villkoren helt på egen hand, vilket gör att de flesta arbetstagare förlorar.

Mindre makt för löntagare

När det gäller uppsägning så har arbetsgivaren friare händer och arbetstagaren får inga extra skydd eller förmåner såsom längre uppsägningstid.

Om företaget saknar kollektivavtal så har man som arbetstagare svårare att påverka exempelvis arbetsmiljön, schemaläggning och andra viktiga villkor som krävs för en bättre arbetsplats.

Arbetsgivarna lurar även sig själva genom att inte ha kollektivavtal, företag utan kollektivavtal har ofta svårare att rekrytera, behålla och motivera personal. En arbetsplats som inte kan erbjuda trygghet och stabilitet riskerar även att förlora sin attraktivitet.

Stora risker även för arbetsgivare

Risken för fackliga konflikter och blockader är ständigt närvarande. Fackliga konflikter och blockader kan innebära ekonomisk förlust för företaget i form av produktionsstopp, leveransproblem och bortfall av intäkter.

Företag kan även få ett skadat rykte, konflikter uppmärksammas ofta i lokal och nationell media, vilket skadar varumärket.

Att inte ha kollektivavtal kan innebära vissa fördelar för arbetsgivaren. Arbetsgivaren har större flexibilitet när det gäller arbetstider, övertid, löneformer och har lättare att anpassa sig vid förändringar i verksamheten. Lön och villkor förhandlas direkt mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Dags att sätta ner foten

Debatten om kollektivavtal handlar inte bara om kronor och ören. Det handlar om vilket samhälle vi vill ha. Ska arbetsvillkor förhandlas individuellt i en ojämn maktbalans eller ska spelreglerna sättas gemensamt för att skapa trygghet och rättvisa?

Det är dags att vi sätter ner foten. Som arbetstagare, säg nej till jobb utan kollektivavtal. Som konsumenter, välj bort företag som vägrar ta ansvar.

Vill vi ha en trygg arbetsmarknad där alla behandlas rättvist så måste vi stå upp tillsammans. Bojkotta de arbetsgivare som försöker vinna på att stå utanför. Kollektivavtalet är inte bara ett papper. Det är ett löfte om ett schysstare samhälle och ett bättre Sverige.