Det var när kocken inte ville använda sin egen bil för att köra varor på jobbet på golfrestaurangen i Skåne som ägaren blev sur. Han skickade hem kocken – först med lön, men efter några veckor slutade den att betalas ut, något som tidningen Hotellrevyn har rapporterat om.

Ägaren tog kontakt med facket för restauranganställda, HRF. Han ville veta hur han skulle göra för att säga upp kocken, som är medlem i förbundet.

– Men vi företräder ju vår medlem, kocken. Arbetsgivaren ville avskeda eller säga upp honom på grund av arbetsvägran, men vi höll inte med, säger Emil Bäckström, ombudsman på Hotell- och restaurangfacket.

Att anställda använder sin egen bil för att köra varor i tjänsten är inte helt ovanligt, enligt facket. Men då ska man ha avtalat om det och den som använder sin privata bil ska få ersättning. Så var det inte för kocken på golfrestaurangen.

Restaurangägaren gick under jorden

Facket kallade till förhandling men restaurangägaren hade gått under jorden. Han dök inte upp på möten, svarade inte på mejl eller telefon och kom inte heller till Arbetsdomstolen, AD, när ärendet skulle tas upp där nyligen. I stället skickade han sin revisor som fick företräda restaurangen.

HRF hade stämt restaurangen på 400 00 i skadestånd och 41 000 för utebliven lön till kocken.

Skadestånd på 100 000 till kocken

I Arbetsdomstolen kom facket och restaurangen överens om en förlikning i stället. Det innebär att det inte blir något avgörande i AD och kocken får ett skadestånd på 100 000 kronor.

– Det här var det bästa för vår medlem. Med ett högt krav på skadestånd finns det alltid en risk att arbetsgivaren inte kan betala, att det blir konkurs. Här hade restaurangägarens avtal med golfklubben upphört, så arbetsplatsen finns inte kvar. Nu får kocken en bra summa och har också fått ett nytt jobb, säger Emil Bäckström.