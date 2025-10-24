Löneökningar för undersköterskor och vårdbiträden i idéburna företag

Artikeln i korthet Kommunals avtal med Fremia gäller anställda arbetar inom idéburen verksamhet, till exempel Ersta sjukhus och Ersta Diakoni.

Lönerna kommer att öka med i genomsnitt 955 kronor från juni 2025 och 723 kronor från den 1 oktober 2026.

Deltidsanställda får rätt till övertidsersättning från den 1 oktober 2026. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Vilka berörs av avtalet?

Cirka 5 000 anställda berörs. De arbetar i idéburen verksamhet, där idé kan gå före vinstintresse – till exempel kooperativ.

Stora arbetsgivare är Ersta sjukhus och Ersta Diakoni.

Kommunals avtal med Fremia – hälsa, vård och omsorg gäller från den 1 oktober 2025 till den 30 september 2027.

Vilka löneökningar blir det?

Lönerna ökar med i genomsnitt 955 kronor från och med den 1 juni 2025. Och med i snitt 723 kronor den 1 oktober 2026. Detta är räknat på heltid.

Lönerna förhandlas lokalt och fördelas individuellt, ingen är garanterad viss löneökning

Lägstalönerna för de med yrkesutbildning höjs till 25 892 kronor den 1 juni i år och till 26 669 kronor den 1 oktober 2026.

Lägstalönerna för de utan utbildning höjs till 23 450 kronor den 1 juni i år och till 24 488 kronor den 1 oktober 2026.

Får deltidsanställda övertidsersättning?

Deltidsanställda får rätt till samma övertidsersättning som heltidsanställda från 1 oktober 2026. Därmed blir villkoren samma som för anställda i vårdbolag som har avtal med Almega Vårdföretagarna.

Det ska gälla när deltidsanställda arbetar utöver sin schemalagda tid och om arbetet har utförts på arbetsgivarens initiativ.

Det betyder att övertidsersättning ska gälla när man jobbar utöver den schemalagda arbetstiden. Detta oavsett skäl, ett exempel är sjukvikariat. Det gäller även oavsett om du själv väljer att ta ett extra pass eller om du blir beordrad.

Men det finns undantag när övertidsersättning inte gäller:

Om man har anmält önskemål om utökad sysselsättningsgrad, men tackar nej till ett erbjudande. Efter det får man inte övertidsersättning de första sex månaderna.

Vid byte av arbetspass som sker på arbetstagarens initiativ, alltså om kollegor byter arbetspass med varandra.

Rätten till övertidsersättning har varit en stridsfråga i årets avtalsrörelse, där LO-facken enats om att ta strid för deltidsanställda utifrån flera EU-domar.

I flera fall har Kommunal varslat om konflikt för att få igenom kravet.

Vad innehåller avtalet mer?

Ob-tillägg och beredskapsersättning höjs med 3,4 procent den 1 oktober i år och med 3 procent den 1 oktober 2026.

Det blir möjligt att gå i delpension från 62 års ålder.