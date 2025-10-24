Kommunen som lyfter klimakteriet – anställda får hjälp på arbetstid

Artikeln i korthet Kramfors kommun erbjuder nu årlig klimakteriekontroll på arbetstid för sina kvinnliga anställda, i syfte att främja deras hälsa och välmående.

Initiativet inspireras av Partille kommun, där liknande satsningar har resulterat i bättre hälsa och lägre sjukfrånvaro bland medarbetare.

För att öka kunskapen om klimakteriebesvär hålls obligatoriska föreläsningar för chefer.

77 procent av de anställda i Kramfors kommun är kvinnor. Många av dem är precis i de år då klimakteriet gör entré med allt från hjärndimma till svettningar och sömnproblem.

Nu tar kommunen ett nytt grepp: alla kvinnor i klimakterieåldern får möjlighet att gå på en klimakteriekontroll en gång om året på betald arbetstid.

Är det här en satsning som ni gör för att det är valår nästa år?

– Nej, nej, nej! Vi vill behålla och utveckla våra medarbetare. Ett besök per år är en liten peng för att se till att en människa mår bra, säger Malin Svanholm.

Inspirationen kommer från Partille kommun, som Kommunalarbetaren tidigare skrivit om, där en liknande satsning lett till både bättre hälsa och lägre sjukfrånvaro.

– Vi tänker att det ska gynna oss som arbetsgivare att se till att våra medarbetare är friska.

Fick själv hjälp

Under senare år har arbetet med klimakteriefrågor fått ett uppsving. Socialstyrelsen gick under hösten ut med riktlinjer om att sjukvård och primärvård ska prioritera att upptäcka och behandla klimakterieproblem för att förebygga att de blir allvarliga hälsoproblem.

Allt fler arbetsgivare satsar också på att stötta medarbetare. Bland annat Alingsås kommun kommer under hösten att lansera en satsning.

I Kramfors är tanken att anställda som känner att de behöver det själva bokar en tid för en kontroll.

Det är vanligt att kvinnor inte tar steget att söka vård för de diffusa problem som klimakteriet kan ge. Har du själv gått på kontroll?

– Ja, faktiskt. Och jag är ett bra exempel. Jag hade hjärntrötthet, nu har jag fått östrogen och mår mycket bättre. Men jag hade nog inte sökt hjälp innan vi fick in i den här satsningen. Jag tänker att det är likadant för andra anställda.

Cancer och klimakteriet

För att öka kunskapen ordnas också föreläsningar. Föreläsningar som är obligatoriska för alla chefer och frivilliga för anställd. Vissa tillfällen öppnas även för företag och allmänhet.

Malin Svanholm menar att det är lika viktigt att ha kunskap om klimakteriebesvär som om cancer. Tidigare har det varit möjligt att bland annat göra mammografi och PSA-test på arbetstid.

– Det nya nu är att vi lägger till möjligheten att söka hjälp för klimakteriebesvär. Det är bra. Både cancer och klimakteriebesvär kan leda till långa sjukskrivningar och vara tufft för den som drabbas om det inte upptäcks och behandlas i tid.