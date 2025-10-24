RECENSION. Arbetarklassen har blivit en av de stora förlorarna i vår samtid.

Trots att nästan hälften av befolkningen tillhör den tycks bättre villkor och lönelyft vara en omöjlighet.

Vad beror det på och vad behöver man göra härnäst?

Det utforskar Johan Alfonsson i sin färska bok ”Vad hände med arbetarklassen?”

Arbetarklassen har tidigare haft en naturlig plats i medierna genom komediserier som ‘’Rena Rama Rolf’’ eller storfavoriten ‘’Svensson Svensson’’, som porträtterade den klassiska arbetaren. Men det var under 90-talet.

I dag är visionen om ett dugligt liv som arbetare både påfrestande och hopplös. Därtill saknas klassen som självklar del i såväl våra medier som i politiken utom i löjeväckande och osmickrande tv-program som i ‘’Paradise Hotel’’ eller ‘’Terese i kassan’’.

I politiken existerar knappast arbetarklassen.

Arbetarklassens förgörare

Något har alltså hänt. I takt med att arbetarklassen fått mindre utrymme i medierna, har klassen som sin helhet fått det sämre. Vi är helt enkelt inte i folkhemssverige längre.

Alfonsson skriver intresseväckande om de politiska beslut som har försatt arbetarklassen i en nedåtgående spiral. Varför har det blivit såhär?

Det finns flera kandidater till titeln som arbetarklassens förgörare: århundradets skattereform från 1991, Bildt-regeringens ovilja att hantera arbetslösheten eller nyliberalismens explosion under Reagan och Thatcher.

Samtliga är medskyldiga till försämrad hälsa, låg löneutveckling och kassa arbetsvillkor hos arbetarklassen.

Alfonsson har gjort god research och porträttet är förträffligt dyster.

Pengarna går till de rikaste

Arbetaren stämplar in tidigt, kokar sitt kaffe och dras med enerverande kollegor.

I slutet av avtalsrörelsen öppnar man sitt lönekuvert och ser bonusen man har hoppats på som vanligt hamna hos någon mellanchef.

Tacksamheten för slitet lyser med sin frånvaro. Fördelningen av pengarna är snedvriden: pengarna har gått till de allra rikaste.

Vad hände med arbetarklassen? av Johan Alfonsson (Arkiv förlag).

Bortsett från åren 2005 till 2010 när lönerna ökade procentuellt i samma utsträckning som medelklassens har arbetarna haft sämst löneutveckling.

Läsningen är dystopisk och får en att sätta kaffet i halsen.

Hur kunde det gå så långt?

Ett uppror mot dagens socialdemokrati

Alfonssons bok bör betraktas som ett uppror mot dagens socialdemokrati och borgerlighetens spelade lojalitet med arbetaren.

Han värjer sig inte från att beskriva samhälleliga processer på ett tillgängligt språk, utan att vara för svävande i sin skildring. Detta trots författarens starka influenser från akademin.

Morfaderns delaktighet i arbetarrörelsen går som en röd tråd genom hela boken.

Det ger både utrymme för en personlig anknytning och en vacker stilistisk röd tråd genom boken, vilket gör läsningen till en riktig bladvändare.

Lojaliteten till Socialdemokraterna är sedan länge passerad, det syns inte minst i sågningen av Mona Sahlins vurmande för medelklassen.

Risken att hamna i en romantiserad bild av dåtidens Sverige är nästan obefintlig.

En av vår tids viktiga berättare om arbetarklassen

En invändning till bokens helhet är trots detta försiktigheten med att använda ett teoribaserat språk.

Prosan hade vunnit på att använda Alfonssons sociologiska språkbruk mer, och hade därmed utmanat läsaren ytterligare.

Han har fortfarande en bit kvar till att vara lika banbrytande som idéhistorikern Ronny Ambjörnsson i ‘’Den skötsamme arbetaren: idéer och ideal i ett norrländskt sågverkssamhälle 1880-1930’’ som gav arbetaren en tydlig röst.

Men genom förlagets fortsatta investering i Alfonssons skicklighet kan han komma att bli en av vår tids viktiga berättare för arbetarklassen.