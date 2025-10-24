Om drygt två veckor är det dags för Handels kongress, där viktiga beslut ska tas för framtiden. Vilka förhoppningar har du inför kongressen?

– Jag hoppas på en kongress med högt i tak och många härliga diskussioner där vi får en chans att stöta och blöta olika åsikter innan vi fattar kloka beslut.

Vilka frågor tycker du är viktigast?

– Det finns så många. Det viktigaste är att vi försöker titta på frågorna i ett övergripande perspektiv och inte hakar upp oss för mycket på detaljer. Att vi inte glömmer att alltid ha medlemmarnas bästa för ögonen, även om vi själva brinner extra starkt för någon enskild fråga.

Vilken fråga brinner du lite extra för?

– Att bygga facklig styrka på arbetsplatserna. Att få fler förtroendevalda, att stärka dem och organisera arbetet ute på arbetsplatserna så fler känner att facket är vi tillsammans – inte några andra. Det är själva grunden att facket finns där medlemmarna finns och det behöver vi jobba ännu mer med.

Handels kongress 2025 Handels kongress hålls i Stockholm den 11-15 november.

Kongressen är Handels högsta beslutande organ som bland annat väljer förbundsstyrelsen och förbundsledningen.

Kongressen ska också besluta om nya stadgar och ta ställning till ett principprogram och tre handlingsprogram som anger inriktningen och ramarna för Handels framöver.

Besluten fattas av 250 kongressombud som utsetts av avdelningarna tillsammans med förbundsrådet där avdelningarnas ordförande sitter och förbundsstyrelsen. Läs mer

”Vill leda förbundet genom utmaningar”

Kongressen ska också välja en ny styrelse och ledning. Du ställer upp för omval. Varför vill du fortsätta som ordförande?

– Det är så ärofyllt att få vara med och leda vår organisation. Jag känner också att vi fortfarande har stora utmaningar som jag vill vara med och leda förbundet igenom, och så är det inte minst väldigt roligt att leda det här förbundet och träffa alla fantastiska förtroendevalda.

Många ombud deltar för första gången på Handels kongress. Hur många kongresser har du varit på?

– Oj, det vet jag faktiskt inte, men det är många. Jag deltog på min första Handelskongress som anställd 2001 och efter det har jag ju varit både föredragandestöd och förbundsstyrelserepresentant. Men jag har också varit ombud på både SSU-kongress och Socialdemokraternas partikongress och på LO-kongresser.

”Var taggad och nervös första gången”

Har du något speciellt kongressminne?

– Ja, jag minns när jag var ombud på partikongressen för första gången. Jag var kanske 25 år, och fruktansvärt nervös. Jag minns hur väl förberedd jag var, hur mycket jag jobbat inför och den där speciella känslan av att vara så taggad och samtidigt så nervös när jag skulle tala. Det är en speciell kongresskänsla.

Har du något tips till alla nya kongressombud?

– Ja. Kom ihåg att alla är nervösa och pirriga. Det spelar ingen roll om man är ny eller har deltagit i många kongresser, det är speciellt för alla. Och fråga, om något är oklart eller om det är något du inte förstår. Vi gör det här tillsammans.