Flera unga män döms för pistolhotet vid Bake my day
Från matbutiken till bageriet - på drygt en timme hann skytten både skjuta en 55-årig man i Kungens kurva och hota bageripersonalen på Bake my day med pistol. Nu döms flera unga män för inblandning i dåden.
Arbetet har tidigare berättat om usla arbetsförhållanden och bristande hygien på bageriet Bake my day i Huddinge.
I början på året flyttade bageriet till nya lokaler i Arlanda stad. Men bara någon månad innan flytten, i mitten på november 2024, utsattes personal för ett grovt vapenhot, en händelse som Arbetet också redogjorde för i sin granskning.
Incidenten spred panik hos de anställda på bageriet, inte minst eftersom företaget tidigare drabbats av flera återkommande brandattacker.
Flydde i panik – skrek av rädsla
Klockan var strax efter ett den 18 november när en 14-årig pojke gick in i bageriets butiksdel och visade en skarpladdad pistol för tre anställda.
I en förhörssammanfattning beskriver personalen hur de ser en unge kille med en svart jacka och pälsbeklädd huva gå in i butiken. De ser hur han tar fram pistolen ur jackan och försöker skjuta mot golvet, men misslyckas. I panik flyr personalen och låser in sig i ett tillverkningsrum.
De beskriver hur de skriker av rädsla, och hur händelsen satt spår hos dem psykiskt.
Efter pistolhotet avlägsnade sig 14-åringen från platsen. Utanför avlossar han ännu en gång vapnet, denna gång framgångsrikt. Han greps lite senare i ett bostadsområde i Huddinge. Pistolen påträffas aldrig av polisen.
Sköt man inne i matbutik
Hotet på bageriet inträffade bara någon timme efter en skottlossning inne på matbutiken Matvärlden i Kungens kurva. Under skjutningen träffades en 55-årig man av fyra skott och var nära att mista livet.
I en dom av Södertörns tingsrätt beskrivs nu de båda händelserna som delar i en brottsplan där sex andra unga män på olika sätt stöttade den 14-årige skytten.
Gruppen rekryterade 14-åringen från ett SIS-hem i Uddevalla, betalade hans tågbiljetter, och försedde honom med telefon och instruktioner. Under dagen för dåden bokade de även taxiresorna till Kungens Kurva och till bageriet.
Övernattade i ”tryckarlägenhet”
Centralt för gruppen var en lägenhet i Järfälla norr om Stockholm, en så kallad ”tryckarlägenhet” där ungdomarna övernattade i väntan på att begå brotten.
Nu dömer Södertörns tingsrätt fyra av de äldre ungdomarna i gruppen för medhjälp till mordförsök, grovt vapenbrott och för att ha involverat en underårig i brottslighet.
Två andra döms för medhjälp till mordförsök och grovt vapenbrott.
”Detta mordförsök är ett exempel på allvarliga brott i kriminella miljöer där flera personer medverkar i planeringen av brottet, inklusive bokningar av tågbiljetter, taxiresor och tillhandahållande av tryckarlägenhet etc, vilka alla moment har främjat gärningen och varit en förutsättning för att brotten ska genomföras”, skrivet tingsrätten i domen.
Påföljderna blir sluten ungdomsvård i mellan ett år och fyra månader och tre år och fyra månader.
Den äldste i gruppen, en 26-åring som sedan tidigare är känd för polisen, döms till fängelse i tio år och sex månader samt utvisning.
Skulle få närmare 200 000 kronor
På grund av sin ålder var inte 14-åringen åtalad – men tingsrätten slår ändå fast att det var han som utförde gärningarna.
Vem som gett gruppen uppdraget att genomföra mordförsöket och hotet mot Bake my day tar inte domstolen ställning till, men enligt chattmeddelanden som skickats mellan de unga männen ska de ha fått mellan 170 000 – 190 000 kronor i betalning för sina tjänster.