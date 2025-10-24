Artikeln i korthet Arbetet har tidigare skrivit om dåliga arbetsförhållanden på Bake my day i Huddinge. Strax innan publiceringen av granskningen utsattes personalen för ett grovt vapenhot.

Händelsen följde en skottlossning på en matbutik där en man skadades allvarligt. En grupp unga män hade planerat brotten, och rekryterade den 14-årige skytten att begå brotten.

Tingsrätten har nu dömt flera av de äldre medlemmarna i gruppen för medhjälp till mordförsök och grovt vapenbrott. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Arbetet har tidigare berättat om usla arbetsförhållanden och bristande hygien på bageriet Bake my day i Huddinge.

I början på året flyttade bageriet till nya lokaler i Arlanda stad. Men bara någon månad innan flytten, i mitten på november 2024, utsattes personal för ett grovt vapenhot, en händelse som Arbetet också redogjorde för i sin granskning.

Incidenten spred panik hos de anställda på bageriet, inte minst eftersom företaget tidigare drabbats av flera återkommande brandattacker.

Flydde i panik – skrek av rädsla

Klockan var strax efter ett den 18 november när en 14-årig pojke gick in i bageriets butiksdel och visade en skarpladdad pistol för tre anställda.

I en förhörssammanfattning beskriver personalen hur de ser en unge kille med en svart jacka och pälsbeklädd huva gå in i butiken. De ser hur han tar fram pistolen ur jackan och försöker skjuta mot golvet, men misslyckas. I panik flyr personalen och låser in sig i ett tillverkningsrum.

De beskriver hur de skriker av rädsla, och hur händelsen satt spår hos dem psykiskt.

Efter pistolhotet avlägsnade sig 14-åringen från platsen. Utanför avlossar han ännu en gång vapnet, denna gång framgångsrikt. Han greps lite senare i ett bostadsområde i Huddinge. Pistolen påträffas aldrig av polisen.

Sköt man inne i matbutik

Hotet på bageriet inträffade bara någon timme efter en skottlossning inne på matbutiken Matvärlden i Kungens kurva. Under skjutningen träffades en 55-årig man av fyra skott och var nära att mista livet.

I en dom av Södertörns tingsrätt beskrivs nu de båda händelserna som delar i en brottsplan där sex andra unga män på olika sätt stöttade den 14-årige skytten.

Gruppen rekryterade 14-åringen från ett SIS-hem i Uddevalla, betalade hans tågbiljetter, och försedde honom med telefon och instruktioner. Under dagen för dåden bokade de även taxiresorna till Kungens Kurva och till bageriet.

Övernattade i ”tryckarlägenhet”

Centralt för gruppen var en lägenhet i Järfälla norr om Stockholm, en så kallad ”tryckarlägenhet” där ungdomarna övernattade i väntan på att begå brotten.

Nu dömer Södertörns tingsrätt fyra av de äldre ungdomarna i gruppen för medhjälp till mordförsök, grovt vapenbrott och för att ha involverat en underårig i brottslighet.

Två andra döms för medhjälp till mordförsök och grovt vapenbrott.

”Detta mordförsök är ett exempel på allvarliga brott i kriminella miljöer där flera personer medverkar i planeringen av brottet, inklusive bokningar av tågbiljetter, taxiresor och tillhandahållande av tryckarlägenhet etc, vilka alla moment har främjat gärningen och varit en förutsättning för att brotten ska genomföras”, skrivet tingsrätten i domen.

Påföljderna blir sluten ungdomsvård i mellan ett år och fyra månader och tre år och fyra månader.

Den äldste i gruppen, en 26-åring som sedan tidigare är känd för polisen, döms till fängelse i tio år och sex månader samt utvisning.

Skulle få närmare 200 000 kronor

På grund av sin ålder var inte 14-åringen åtalad – men tingsrätten slår ändå fast att det var han som utförde gärningarna.

Vem som gett gruppen uppdraget att genomföra mordförsöket och hotet mot Bake my day tar inte domstolen ställning till, men enligt chattmeddelanden som skickats mellan de unga männen ska de ha fått mellan 170 000 – 190 000 kronor i betalning för sina tjänster.