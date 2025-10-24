På Moderaternas partistämma i Västerås debatteras i helgen nya steg i kampen mot brottsligheten – en profilfråga inför nästa val.

Missnöjet med en låg polisnärvaro på gator och torg har tidigare lett till att partiet krävt att kommuner ska få anställa egna poliser.

Nu går partistyrelsen ännu längre – genom att föreslå en ny form av kommunalt anställda säkerhetsvakter, med längre utbildning, fler befogenheter och bättre utrustning än dagens ordningsvakter.

Få bära skjutvapen

Bland annat ska batong, pepparspray och handfängsel kunna ingå i vakternas utrustning. Men de ska även, efter bedömning av polis, få bära skjutvapen, enligt förslaget.

Justitieminister Gunnar Strömmer utgår från att stämman ställer sig bakom idéen.

– Det här är den väg framåt Moderaterna enats kring, säger han till TT.

Bland de väktare och skyddsvakter som finns i dag är många medlemmar i fackförbundet Transport.

Magnus Thelander, förbundets ombudsman för säkerhets- och bevakningsbranschen, riktar vass kritik mot förslaget om beväpnade kommunvakter.

”Gå baklänges in i framtiden”

– Det framstår som att gå baklänges in i framtiden att återinföra en form av kommunal polis, oavsett vilken etikett man sätter på företeelsen.

Han påminner om att Sverige avskaffade den kommunala polisen på 1960-talet för att skapa en enhetlig och mer effektiv organisation.

Därför borde ljuset riktas mot nuvarande polisen – i stället för att ge nya vapen till kommunvakter, menar han.