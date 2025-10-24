Chopchop-grundare kopplas till ägarna av misstänkt kinesisk polisstation i Sverige

Artikeln i korthet Hösten 2022 avslöjades att det fanns en misstänkt illegal kinesisk polisstation i Vällingby, Stockholm, efter en rapport från Safeguard Defenders. Det ledde till starka reaktioner från svenska myndigheter.

Tommy Wang, en av grundarna av restaurangkedjan Chopchop, har haft en formell roll i flera företag kopplade till polisstationen, där kinesiska myndigheter kan ha bedrivit verksamhet som syftar till att övervaka och påverka kineser i utlandet.

Säkerhetspolisen, Säpo, har identifierat Kina som ett av de största hoten mot Sverige, och det finns oro för att hjälpcenter för utlandskineser används för att utöva påtryckningar och få kineser att återvända till Kina.

Hösten 2022 får nyheten om en misstänkt illegal polisstation i Vällingby i Stockholm stor uppmärksamhet i svenska medier.

”Kina uppges ha illegal polisstation i Stockholm” och ”Avtal tyder på kinesisk polis i Stockholm”, lyder två rubriker. Bakgrunden är en rapport från människorättsorganisationen Safeguard Defenders.

Avslöjandet leder till starka reaktioner, bland annat säger dåvarande utrikesminister Tobias Billström (M) till TT att regeringen tar allvarligt på uppgifterna.

– Vi har för avsikt att se till att överlämna frågan från regeringens sida till de rättsvårdande myndigheterna, i synnerhet säkerhetspolisen, säger han till TT hösten 2022.

Anställda gömmer sig från kameror

Enligt rapporten från Safeguard Defenders handlar närvaron av den här typen av verksamheter bland annat om att kartlägga och utöva påtryckningar på kineser i utlandet.

Nu kan Arbetet berätta att en av restaurangkedjan Chopchops ägare, Tommy Wang, haft en formell roll i flera av verksamheterna på adressen där den misstänkta polisstationen ska ha funnits.

Vi har i tidigare artiklar berättat hur svenska myndigheter hittat kameror i köken på Chopchops restauranger. Den tidigare restaurangchefen Amanda minns kamerorna i köket och att de köksanställda gästarbetarna var rädda för dem.

– De sjönk ihop så fort de fick chansen. De brukade huka sig eller sitta på tunnor med jordnötssmör i. De hade hittat ställen att sitta där de inte syntes för gäster eller där kamerorna inte såg dem.

Allt kretsar kring byggnaden i Vinsta i Stockholm, där Livington hotel ligger. Här finns också flera bolag registrerade, som när misstankarna om polisstationen blir kända företräds av personer med koppling till Kina.

Ett bolag äger själva fastigheten, ett annat ska till exempel jobba med mässor.

Fram till våren 2022 är Chopchopgrundaren Tommy Wang styrelsesuppleant i samtliga bolag på adressen utom ett.

Han har även företrätt ägarna av bolaget som äger själva hotellbyggnaden som enda ombud på extrainsatta bolagsstämmor. Det framgår av protokoll från två extra bolagsstämmor i januari 2022.

Arbetet har med hjälp av Safeguard Defenders försökt kartlägga om Chopchopgrundarnas nära släktingar och deras företag, där Tommy Wang suttit i styrelsen, har band till kinesiska staten och Enhetsfronten.

Enhetsfronten är en del av den kinesiska staten och syftar till att stärka kommunistpartiet, bland annat genom att hålla koll på potentiella risker utomlands. Till exempel religiösa och etniska minoriteter som det kinesiska kommunistpartiet ser som ett hot mot sin maktställning.

– Kina exporterar aktivt sin modell för att upprätthålla ordning och kontroll, så att landets auktoritära styre inte ska hotas. Det görs världen över genom organisationer och individer som är knutna till Enhetsfronten, säger Laura Harth på Safeguard Defenders.

När misstankarna om en kinesisk polisstation blir kända står en nära släkting till Chopchopgrundaren Tommy Wang som ägare till bolaget som äger hotellfastigheten.

2017 inviger släktingen något man kallar för ett hjälpcenter för utlandskineser i byggnaden i Vällingby under högtidliga former.

Enligt Safeguard Defenders har sådana ”hjälpcenter” etablerats i länder över hela världen, av kommunistpartiets organisation Overseas Chinese Affairs Office, Ocao. De samarbetar ofta med landsmän bosatta i utomlands. 2018 blev Ocao formellt en del av Enhetsfronten. Bland annat Kanada har i ett domstolsbeslut slagit fast att Ocao ägnar sig åt spionage och agerar i strid med Kanadas intressen.

Ett år efter etablerandet av det svenska ”hjälpcentret” samarbetade kinesiska myndigheter med de som driver hjälpcentret för att starta en utlokaliserad kinesisk polisstation på samma adress.

– Precis som de gör i Kina använder de täckmanteln ”samhällsservice” för att skaffa information och få inflytande över kineser utomlands. Genom att de ofta samarbetar med individer eller grupper som ägnar sig åt att trakassera kineser utomlands blir det också uppenbart att deras intresse egentligen inte handlar om att hjälpa utlandskineser, säger Laura Harth på Safeguard Defenders.

Chopchopgrundarnas nära släkting fanns nyligen med på Kalla Faktas lista över Enhetsfrontens anhängare i Sverige.

Exakt vilken typ av verksamhet som bedrivits på den utpekade adressen i Vällingby är okänt. Organisationen Safeguard Defenders betonar att den här typen av verksamhet inte är knuten till en plats, utan till personer.

Släktingar koppade till Enhetsfronten

Safeguard Defenders har också hittat offentliga dokument där Chopchopgrundarnas nära släkting presenteras som ordförande för ”Chopchopgruppen” på en konferens i Shanghai, arrangerad av bland annat Shanghai People’s Overseas Chinese Affairs Office, alltså en del av Ocao.

Något märkligt kan tyckas eftersom det inte går att se någonstans i svenska register, där finns inte släktingen med.

Tommy Wang svarar

Arbetet har vid upprepade tillfällen försökt få en intervju med Chopchopgrundarna. Tommy Wang avböjer intervju, men har svarat på Arbetets frågor via mejl. I ett första svar skriver han:

”Jag och *släktingen träffas mycket sällan. Vi lever våra egna liv, och jag har fullt upp med min familj och mina bolag. Som du själv noterade var jag styrelsesuppleant i dessa bolag under en period av rent administrativa skäl. Jag vill understryka att jag inte äger och aldrig har ägt aktier i dessa bolag. Jag hade ingen roll eller inblandning i verksamheten, och därför valde jag också att kliva ur. Slutligen vill jag förtydliga att *släktingen absolut inte har några kopplingar till de organisationer du nämner.”

Tommy Wang svarar också att han inte vet vilka bolagsstämmor Arbetet syftar på när vi frågar om de extra bolagsstämmor där han representerat ägarna. När vi skickar protokollen till honom svarar han att han inte känner igen protokollen. Han har inte sett dem tidigare och inte heller undertecknat dem, poängterar han. ”Detta har initierats av revisorn som också har skrivit på detta. Jag vill återigen poängtera att jag inte har någon aktiv roll eller inflytande i dessa bolag.”

Vet du varför släktingen beskrevs som ordförande för Chopchopgruppen på en konferens i Shanghai, arrangerad av bland annat en del av Ocao?

”Det är jag som sitter som ordförande för Chopchopkoncernen sedan starten. Chopchop startades av mig, min bror och min vän och det är endast vi som äger och har inflytande över bolagen. Det är vi tre tillsammans med våra kollegor som har utvecklat Chopchop till det som är i dag…Bolagen inom Chopchop har bara tre styrelseledamöter och det är vi tre grundare och ingen annan”, skriver Tommy Wang i mejlet.

Mellan 2022 och 2024 lämnade den nära släktingen sina engagemang i bolagen som var inhysta på Livington Hotel. Hans efterträdare är en annan nära släkting till Chopchops Tommy Wang. Även den släktingen har kopplingar till Enhetsfronten.

I sin senaste årliga lägesbild nämner säkerhetspolisen, Säpo, just Kina som ett av de tre länder som utgör de största hoten mot Sverige, förutom Ryssland och Iran. Säpo skriver att främmande makt bedriver ”omfattande olovlig underrättelseverksamhet i och mot Sverige”. Och att de använder agenter och ombud i Europa och i Sverige.

Hjälpcentren för utlandskineser har enligt Safeguard Defenders bland annat jobbat för att få kinesiska medborgare att återvända ”frivilligt” för att möta rättsprocesser i Kina. Här finns exempel från andra länder, där ”misstänkta” får sina barn avstängda från skolor om de inte återvänder.

* Vi skriver ”släktingen” för att undvika utpekande.