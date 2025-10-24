 Gå till innehållet
Chopchop – detta har hänt i granskningen Rädslans restaurang

Livrädd personal, brännskadade kockar och märker om gammal maten. Arbetet har granskat den populära restaurangen Chopchop.

Runt blå skylt med texten "ChopChop Asian Express" bredvid ett bord med brickor, mat, ätpinnar och pappersmuggar i restaurang.

Chopchop - ”Rädslans restaurang” Bild: Kajsa Carlsson

1. Vad handlar granskningen om?

Arbetet granskar den snabbväxande restaurangkedjan Chopchop. Bakom succén finns en värld av brännskador, övervakningskameror och livrädda, kinesiska gästarbetare.

Den tidigare restaurangchefen Amanda rasade 15 kilo i vikt av stressen på jobbet. Men de i köket hade det värre, anser hon. Köksanställda Li, från Kina, vittnar om orimligt långa arbetspass, uppemot 14 timmar. ”Chefen säger att vi måste ha maten bredvid oss och äta medan vi jobbar”, säger hen.

För Li har jobbsituationen blivit hela livet eftersom de bor tillsammans i hus som cheferna äger. Och i köket sitter övervakningskameror som de ständigt är medvetna om. Li fick betala en månadslön till sin chef för att ens få jobbet på Chopchop.

Montagebild. Tre män poserar framför en affärsmiljö med Chopchop skylten, en säkerhetskamera.

Skrämsel och övervakning bakom Chopchop-leendet – så styrs krogkedjan

2. Vilka är Chopchop?

En snabbmatskedja med inriktning på det asiatiska köket. Den första restaurangen öppnades i Eskilstuna 2011 – och i dag finns 43 restauranger och ett tiotal till är på gång. Grundad av bröderna Jimmy och Tommy Wang samt Hans Ye. Totalt har kedjan över 1 000 medarbetare.  

3. Brännskador?

Ja, 2022 skedde en olycka där en stressad anställd på en restaurang i Malmö fick skållhett vatten över sig efter att ha jobbat med ett trasigt stekbord. Trots att han egentligen visste att han inte borde. Företaget fick böta 150 000 kronor för arbetsmiljöbrott. Men våren 2025 sker en nästan identisk olycka, med svåra brännskador som följd.

Ett collage med en brännskada på ett ben, en skylt där det står Chopchop. En beskrivning där det står hett vatten och kyckling.

Chopchop-kockar skållades i kokhett vatten

4. Men maten då?

Arbetet kan även berätta att köksanställda uppmanats att märka om gammal mat inför kontroller. Väl där hittar inspektörerna slarv med rå kyckling, handtvätt utan tvål och odiskade kantiner.

Chopchops hygienfusk: Märker om gammal mat och saknar varmvatten

5. Hur tillverkas maten?

Mycket förbereds i Chopchops produktionsenhet Gigachop i Rosersberg, norr om Stockholm. Här har Arbetet pratat med en anställd som upplevde sig knivhotad av sin arbetsledare. Men som fick en varning av chefen när han lämnade arbetsplatsen, upprörd och rädd för att polisanmäla händelsen.

Ville polisanmäla hot på Chopchops fabrik – chefen svarade med varning

Ett stängsel av metallnät med taggtråd och en skylt om kameraövervakning framför en industribyggnad och träd.

Utanför Chopchops fabrik ”Gigachop” Bild: Kajsa Carlsson

6. Var finns Chopchop?

Över hela landet. Flera kommuner har sålt eller hyrt ut mark till kedjan och tagit emot den med öppna armar. Bland annat i Karlstad, där kommunalrådet Linda Larsson (S) själv varit aktiv i restaurangfacket HRF.

7. Vilka står bakom Chopchop?

Det är de tre grundarna Jimmy Wang, Tommy Wang och Hans Ye. Men Arbetet kan också visa hur Tommy Wang har kopplingar till en utpekad illegal kinesisk polisstation i Vällingby i Stockholm. Och hur en nära släkting till honom, med koppling till Enhetsfronten och polisstationen, på en kinesisk konferens beskrivits som ”ordförande för Chopchopgruppen”.

Tre män står bredvid varandra utomhus framför växtlighet. Alla har långärmade skjortor och tittar mot kameran.

Chopchops grundare Tommy och Jimmy Wang med vännen Hans Ye. Bild: Pressbild

