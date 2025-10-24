Chopchop – detta har hänt i granskningen Rädslans restaurang

1. Vad handlar granskningen om?

Arbetet granskar den snabbväxande restaurangkedjan Chopchop. Bakom succén finns en värld av brännskador, övervakningskameror och livrädda, kinesiska gästarbetare.

Den tidigare restaurangchefen Amanda rasade 15 kilo i vikt av stressen på jobbet. Men de i köket hade det värre, anser hon. Köksanställda Li, från Kina, vittnar om orimligt långa arbetspass, uppemot 14 timmar. ”Chefen säger att vi måste ha maten bredvid oss och äta medan vi jobbar”, säger hen.



För Li har jobbsituationen blivit hela livet eftersom de bor tillsammans i hus som cheferna äger. Och i köket sitter övervakningskameror som de ständigt är medvetna om. Li fick betala en månadslön till sin chef för att ens få jobbet på Chopchop.

2. Vilka är Chopchop?

En snabbmatskedja med inriktning på det asiatiska köket. Den första restaurangen öppnades i Eskilstuna 2011 – och i dag finns 43 restauranger och ett tiotal till är på gång. Grundad av bröderna Jimmy och Tommy Wang samt Hans Ye. Totalt har kedjan över 1 000 medarbetare.

3. Brännskador?

Ja, 2022 skedde en olycka där en stressad anställd på en restaurang i Malmö fick skållhett vatten över sig efter att ha jobbat med ett trasigt stekbord. Trots att han egentligen visste att han inte borde. Företaget fick böta 150 000 kronor för arbetsmiljöbrott. Men våren 2025 sker en nästan identisk olycka, med svåra brännskador som följd.

4. Men maten då?

Arbetet kan även berätta att köksanställda uppmanats att märka om gammal mat inför kontroller. Väl där hittar inspektörerna slarv med rå kyckling, handtvätt utan tvål och odiskade kantiner.

5. Hur tillverkas maten?

Mycket förbereds i Chopchops produktionsenhet Gigachop i Rosersberg, norr om Stockholm. Här har Arbetet pratat med en anställd som upplevde sig knivhotad av sin arbetsledare. Men som fick en varning av chefen när han lämnade arbetsplatsen, upprörd och rädd för att polisanmäla händelsen.

Utanför Chopchops fabrik ”Gigachop”

6. Var finns Chopchop?

Över hela landet. Flera kommuner har sålt eller hyrt ut mark till kedjan och tagit emot den med öppna armar. Bland annat i Karlstad, där kommunalrådet Linda Larsson (S) själv varit aktiv i restaurangfacket HRF.

7. Vilka står bakom Chopchop?

Det är de tre grundarna Jimmy Wang, Tommy Wang och Hans Ye. Men Arbetet kan också visa hur Tommy Wang har kopplingar till en utpekad illegal kinesisk polisstation i Vällingby i Stockholm. Och hur en nära släkting till honom, med koppling till Enhetsfronten och polisstationen, på en kinesisk konferens beskrivits som ”ordförande för Chopchopgruppen”.