Skadade handen i köttmaskin – KLS Ugglarps får böta 350 000

Olyckan inträffade i oktober förra året. En operatör som arbetade vid en maskin för blandning och kylning av köttfärs kom emot roterande delar i maskinen och skadade ena handen.

Maskinoperatören fick enligt strafföreläggandet en större sårskada med omfattande hud- och mjukdelsskador, flera frakturer i handen samt skadade senor.

Enligt åklagaren har den person på företaget som ansvarat för en säker arbetsmiljö inte gjort vad som krävs enligt arbetsmiljölagen när det gäller att förebygga olyckor, och har därigenom av oaktsamhet orsakat maskinoperatörens skador.

Användes utan skydd

Åklagaren pekar på att man låtit maskinoperatören använda maskinen utan att den varit utrustad med skydd som förhindrat risk för kontakt med de rörliga delarna.

Anna Linde, kommunikatör på KLS, uppger i en skriftlig kommentar att företaget godtar strafföreläggandet och boten, och att man inte tänker överklaga.

”Vi ser allvarligt på det inträffade. Våra medarbetares hälsa och säkerhet har högsta prioritet och vi arbetar systematiskt och kontinuerligt med att analysera och riskbedöma vår verksamhet för att förebygga liknande händelser i framtiden”, skriver Anna Linde.