Artikeln i korthet En arbetsplatsolycka inträffade på ett pappersbruk i Borlänge i oktober 2024, då en mobilkran föll och klämde en man i 50-årsåldern. Mannen avled senare på sjukhus.

Falu tingrätt dömer föraren av kranen, en man i 60-årsåldern för vållande till annans död. Detta eftersom mannen bedöms ha gjort en missat en säkerhetsåtgärd på kranen.

Kranföraren, som nekar till brott, ska betala 60 dagsböter, totalt 24 000 kronor.

Olyckan inträffade på Kvarnsvedens pappersbruk i Borlänge i oktober förra året, när en stor mobilkran skulle monteras ned.

Mitt under arbetet gick något fel – och en tre ton tung del av kranen lossnade och föll mot marken.

En av de som jobbade under kranen, en man i 50-årsåldern, fick kranen över sig och klämdes svårt.

Mannen fördes till sjukhus med ambulans, men avled senare på sjukhus.

– Vi är ledsna och berörda av det som har hänt, och våra tankar går till den drabbade personens närstående och kollegor, sa Jonas Sjans på Borlänge Energi efter olyckan.

Polisen gjorde en utredning av händelsen, och i veckan togs fallet upp i Falu tingrätt.

Missade säkerhetsåtgärden – döms

Enligt domen var föraren av kranen, en man i 60-årsåldern, huvudansvarig för nedmonteringen av kranen.

Under arbetet hade han inte sett till att en viktig säkring på kranen satt som den skulle – vilket skulle få katastrofala följder.

När hans kollega skulle lossa en bult på kranen gav plötsligt hela konstruktionen vika. Mannen, som stod under kranen, fick då tre ton tunga stålbalkar över sig.

Något som inte hade hänt ifall kranföraren hade sett till att säkringen satt rätt, konstaterar tingsrätten.

Kranföraren, en man i 60-årsåldern, döms nu av domstolen för vållande till annans död. Han ska betala 60 dagsböter, på totalt 24 000 kronor.

I domen beskriver tingsrätten händelsen som ”en oerhört tragisk olycka”.

Kranföraren förnekar brott, och menar att han inte har varit ansvarig för säkerheten.