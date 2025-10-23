Kommunalarbetaren söker chefredaktör 

Vi vill att du:

Har journalistutbildning

Har flerårig erfarenhet som redaktör/chefredaktör eller annan ledande journalistisk roll.

Har stark publicistisk kompetens och förståelse för pressetik och lagstiftning på tryckfrihetsområdet. Erfarenhet som ansvarig utgivare.

Är van att ha personalansvar. Kan upprätthålla ett gott arbetsklimat och få medarbetare att växa.

Har god omvärldskoll när det gäller mediebranschen.

Gillar att arbeta mot uppsatta mål och har förmåga att omsätta bolagets mål till verksamhet på den egna redaktionen.

Förmåga att utveckla journalistik baserat på datainsikter.

Är innovativ i att utveckla relationen med läsarna i olika format och kanaler i syfte att bygga en större trogen publik.

Delar fackföreningsrörelsen värderingar.

Du får:

En prisvinnande och kompetent redaktion med 13 reportrar/redaktörer.

Tillgång till LO Mediehus samlade kompetens inom paketering, spridning, grävande, podd, rörligt med mera.

En stor läsekrets, 500 000 medlemmar i Kommunal, och ett bevakningsområde som berör hela samhället.

En plats i ledningsgruppen och där påverka hela LO Mediehus utveckling.

LO Mediehus främjar mångfald och ser gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Villkor

Tjänsten är en tillsvidareanställning. Redaktionen ligger på Kungsholmen i Stockholm och alla förväntas vara på plats minst tre dagar per vecka.

Kontakt

Låter detta intressant? Skicka in ditt cv och personliga brev så snart som möjligt då urval sker löpande.



Du ansöker via detta formulär. Senaste ansökningsdag är 16 november. Observera att vi inte har möjlighet att ta emot ansökningar via e-post.

I denna rekryteringsprocess samarbetar LO Mediehus med Novare. För mer information om tjänsten eller processen, kontakta gärna Ebba Levin, ebba.levin@novare.se eller Olivia Westh, olivia.westh@novare.se.

Fackliga frågor besvaras av Mattias Dahlgren, 08-725 52 82 (SJF).

Om Kommunalarbetaren och LO Mediehus

Kommunalarbetaren ingår i LO Mediehus tillsammans med ytterligare sex titlar. Totalt finns 55 anställda i huset, varav 52 journalister.

Journalistiken från Kommunalarbetaren når medlemmarna via magasinet, nyhetsbrev och sociala medier och en bredare allmänhet via Arbetets olika digitala kanaler.

Kommunalarbetaren granskar arbetsmarknaden och arbetsgivarna i Kommunals branscher och ger läsarna kunskap och inspiration att engagera sig för ett bättre arbetsliv.

Kommunalarbetaren är en del av LO Mediehus och bidrar därmed också till den bredare journalistiken på arbetet.se, som granskar missförhållanden, ger perspektiv på viktiga skeenden, förklarar aktuella händelser inom arbetslivet och lyfter arbetarröster.