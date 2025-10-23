Artikeln i korthet Chang jobbar på Gigachop i Rosersberg och får en konflikt med sin arbetsledare. Enligt Chang hotar arbetsledaren honom med en kniv.

Efter incidenten går Chang till polisen för att anmäla hotet, men utredningen läggs ner då övervakningsfilmer inte visar något brott.

Chang får två erinringar (ett slags varning) från arbetsgivaren, varav en för att han lämnade arbetsplatsen när han blev rädd och upprörd. Nu hanteras ärendet av fackförbundet Livs.

Klockan är 8.53 när Chang kliver in i den kolossala, gråa industribyggnaden bakom höga metallstängsel. Han jobbar här. På Gigachop, snabbmatskedjan Chopchops stora produktionsenhet i Rosersberg, norr om Stockholm.

Vissa dagar är det styckning av kött och kyckling, andra dagar fritering.

Att det i dag är dags för styckningsrummet märks på arbetskläderna:

Jacka, byxor, mössa. Tre blåa arbetshandskar på varje hand. Och de tjocka sportstrumporna. Det är iskallt, runt minus 20.

Arbetsledaren är upprörd och skriker

Arbetskompisarna har en lite skojig grej de brukar göra. Vissa skulle nog säga farlig. De som börjar sjuskiftet får rast vid niotiden då andra skiftet kommer.



När Chang kommer gör han grejen, han släcker och tänder lampan någon sekund för att signalera till kollegorna att det är snart är rast.

– Innan vi gör det kollar vi så ingen håller på med knivar, el eller vatten eller flyttar tunga saker. När de står vid bänken och jobbar så gör vi det för då är det ingen risk, säger Chang som menar att det är en del av arbetskulturen.

Utanför Chopchops fabrik Gigachop.

Sen kliver han in i arbetsrummet som skiner av silvrig metall. Väggarna, maskinerna, allt metall. Enklast så, eftersom allt måste rengöras i slutet av dagen.

Han går fram till sin arbetsledare för att heja. Arbetsledaren är enligt Chang upprörd och skriker. Han är arg över lampan, du ska inte göra så, skriker han. Chang svarar att de ju brukar göra så. Men det slutar inte där.

Och här går bilden isär.

För arbetsledaren har också en arbetskniv. I polisförhör ska Chang beskriva den:

”Cirka 15 centimeter lång med rött skaft. Den är jättevass. Man använder den för att öppna påsar.”

Enligt Chang hugger arbetsledaren upprepade gånger mot honom, runt 20 centimeter från hans ansikte. Ett av huggen kommer så nära att han är tvungen att backa för att det inte ska träffa, berättar han för polisen lite senare den dagen.

Men just den sekvensen syns inte på övervakningsfilmen som Arbetet tagit del av, med Changs godkännande. Det syns bara att arbetsledaren håller i kniven nära Chang när de pratar. Arbetsledaren gestikulerar med kniven i handen. Chang själv är övertygad om att cheferna klippt bort de där avgörande sekunderna.

Polisen lade ner brottsutredningen, då filmerna inte visar något brott. Det som händer sedan går att uttyda i kroppsspråk på filmen.

Någon form av försoning från arbetsledarens sida. En klapp på armen. Enligt Chang ber arbetsledaren om ursäkt när Chang frågar vad han håller på med. Förklarar att mycket gått fel i dag.

Men nu har Chang fått nog. Upprörd och rädd lämnar han jobbet och tar sig till polisstationen för att anmäla händelsen.

– Det hade hänt saker tidigare, jag hade blivit trakasserad. Han har skrikit på mig. Och en gång kom han bakifrån och nöp mig när han ville att jag skulle göra en ny uppgift, säger Chang som rapporterat de tidigare händelserna.

När han tidigare berättat om händelserna för en högre chef har han känt att hon hållit arbetsledaren om ryggen. Och det här är droppen, känner han.

När Chang är hos polisen och väntar på att få anmäla knivhotet sms:ar den högre chefen, sms som Arbetet tagit del av.

”Hej, du har gått från ifrån jobbet utan ett ok från varken XX (arbetsledaren som viftat med kniven) eller mig. Detta ser vi som företag som arbetsvägran och jag kommer skriva varning till dig för detta. Mvh, YY (chefen).”

Chang svarar att han inte mår bra på grund av händelsen med kniven. Och att han gick direkt från jobbet för att ”den här gången får myndigheterna avgöra”.

Chefen skriver att det fortfarande inte är okej att bara gå. ”Jag kommer prata med HR och sen får vi ta det därifrån.”

”Hej! Om du inte kan ta min förklaring ovan så får du göra det som är rätt för dig. Tack.”, svarar Chang.

Sen vill chefen ha ett samtal med Chang och arbetsledaren dagen efter. Men Chang mår för dåligt och blir sjukskriven, berättar han. Läkarintyg som Arbetet tagit del av vittnar om ångest och sömnsvårigheter, något som förvärras vid tankar på att gå tillbaka till jobbet.

Fick två varningar

Någon månad senare får Chang höra att arbetsledaren som han menar har knivhotat honom ska ha fått en erinran av arbetsgivaren. Det är ett slags varning som arbetsgivaren kan använda för att eventuellt säga upp någon, om beteendet inte upphör. Men i samma veva blir även Chang varnad i skrift, och han får två erinringar.

Den ena gäller att han tände och släckte lampan.

– Alla gjorde så, säger Chang som menar att det var en del av kulturen men att han hade slutat om någon sagt att han inte fick göra så.

Den andra får han för att han gick från jobbet efter knivincidenten. Han har inte skrivit på någon, eftersom han är besviken på hur arbetsgivaren har hanterat en situation som för honom blev väldigt skrämmande.

Nu driver fackförbundet Livs ärendet, och de vill i nuläget inte uttala sig.

Ansvarig chefs svar

Chefen som delade ut erinringarna, bland annat den för ogiltig frånvaro, vill inte säga så mycket om ärendet, eftersom det pågår. Hon säger dock att de försöker göra det bästa av situationen och det bästa för Chang.

Om man är rädd och upplever sig hotad, är det rimligt att man förklarar varför man lämnar arbetsplatsen innan man lämnar?

– Jag kan tycka att det är det, ja. För det är flera personer som gjort liknande. Inte blivit utsatta på samma sätt, men personer som lämnat arbetsplatsen och inte kommenterat varför. Då har det blivit samma typ av konsekvens.

Har det varit för att de känt sig hotade?

– Nej, inte alls. Det här är en väldigt enskild situation.

När ni fick reda på att han lämnat för att polisanmäla, kände du ändå att det var befogat att ge honom en erinran?

– Så som vi kom fram till så tyckte vi det då.

Tycker ni det i dag?

– Jag kan i efterhand tycka att det kanske var hårt. Men vi står kvar i att det var det som ledde till den händelsen just i det enskilda fallet.

Så den ligger fast?

– Yes.

* Chang heter egentligen något annat.