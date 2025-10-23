Artikeln i korthet Kommunstyrelsen i Karlstad och Alingsås ser positivt på Chopchops etableringar med lovade nya arbetstillfällen.

Flera svenska kommuner, styrda av olika politisk färg, har sålt eller hyrt ut mark till Chopchop.

Kommunerna framhäver etableringarna i sina pressmeddelanden som ett led i att stärka sin attraktionskraft och skapa nya jobb för invånarna.

”Otroligt roligt”, säger kommunstyrelsens ordförande Linda Larsson (S) i en artikel i Värmlands Folkblad från april i år. På en bild tar hon första spadtaget ihop med representanter från McDonalds, Chopchop och OK, där flera nya arbetstillfällen utlovas. Kommunen ska hyra ut marken till kedjan som nu har två restauranger i staden.

I den som redan finns har åtminstone sju arbetstagare jobbat olagligt mycket. Eftersom kedjan saknar kollektivavtal gäller arbetstidslagen, konstaterar Arbetsmiljöverket.

Kommunalrådet Linda Larsson (S) var själv aktiv i hotell- och restaurangfacket, HRF, för runt 20 år sedan. Alltså det fackförbund som ansvarar för att teckna kollektivavtal med restauranger som Chopchop. Bland annat satt hon i avdelningsstyrelsen och pratade med företag som anställde sommarjobbare.

Hon har inte sett granskningen, men Arbetet berättar om de allvarliga missförhållanden som framkommit. Brännskadeolyckor som återupprepar sig, kameraövervakad personal och anställda som i polisförhör uppgett att de tvingats arbeta helt utan lön i början av sin anställning.

Hur tror du att dina gamla fackföreningsvänner känner när du hyr ut mark till Chopchop som kommunens företrädare?

– Jag tror att ganska många blir väldigt upprörda av att se att det finns arbetsgivare som beter sig mot sina anställda på det här sättet. Jag tycker det är självklart att man ska ha kollektivavtal och schyssta villkor och bra lön. Vi ställer ganska tuffa krav när vi upphandlar från olika leverantörer och när vi anvisar mark vill vi naturligtvis att företag ska sköta sig. Just det här fallet visste jag inte om.

Kan ni ställa krav på arbetsvillkor? Och varför har ni i så fall inte gjort det?

– Vi har landat i att ställa kollektivavtalsliknande villkor i kommunen. Om de har varit med i kriterierna här, det vet jag faktiskt inte. Finns det inte med så är det ett kriterium som vi är beredda att lyfta in.

Linda Larsson tycker att kraven på företag som får tillgång till kommunens mark kan behövas ses över. I processen med att hitta aktörer till det aktuella området hade kommunen en tävling där fokus låg på förnybara drivmedel.

Hon har även kontaktat hotell- och restaurangfacket, poängterar hon.

– Jag har sagt att jag naturligtvis gärna bidrar på de sätt jag kan och om hotell- och restaurangfacket lokalt här skulle tycka det var gynnsamt att jag också på något sätt är med på ett möte med företaget.

Linda Larsson (S), Karlstads kommunstyrelse ordförande

Karlstad kommun är långt ifrån ensamma att välkomna Chopchop med öppna armar.

I ett Facebookinlägg, med mat- och handskakningsemojis, presenterar Alingsås kommun nyheten i december 2024 att Chopchop kommer till stan.

Kommunstyrelsens dåvarande ordförande Daniel Filipsson (M) säger att det är ”helt i linje med intentionerna i detaljplanen”– nu får trafikanter möjlighet att pausa för mat och samtidigt ladda elbilen. Han beskriver etableringen som betydelsefull.

Uppfyller kommunens mål

I juni 2025 säljer kommunen marken. Chopchop får vid försäljningen ett slags snabbspår, så kallad direktanvisning. De har hört av sig och kommunen tycker de är en bra köpare. Ett vanligt tillvägagångssätt och alternativet till den krångligare och mer tidskrävande vägen med anbud från olika aktörer.

Alingsås kommun hoppas på mellan 25 och 30 nya jobb när Chopchop smäller upp sin krog på orten. På så vis hjälper Chopchop till med att uppfylla kommunens mål i det näringsstrategiska programmet, konstaterar kommunstyrelsen.

Det ska bli den största restaurangen hittills, avslöjar en av ägarna, Hans Ye, för Alingsås Tidning.

Den nya ordföranden för kommunstyrelsen, Jan-Erik Wallin (M) säger till Arbetet att han blir bestört över arbetsmiljön som skildras i granskningen.

– Kommunen har inte kompetensen eller ansvaret att kolla hur arbetsmiljön är på olika arbetsplatser. Det är en förhandling mellan arbetsgivare och arbetstagare och i slutänden Arbetsmiljöverket som avgör hur arbetsförhållandena är på platsen.

Han tillägger att de inför etableringar kollar med Skatteverket så att allt står rätt till. De stämmer också av ritningar så att exempelvis restaurangkök är säkra och att det finns utrymningsvägar. Och när verksamheten väl är på plats gör kommunen tillsyn, bland annat om livsmedelssäkerhet.

– Vi vet inte hur de kommer bedriva arbetet här i Alingsås. Det kanske blir jättebra. Efter de granskningar ni har gjort så hoppas jag verkligen att det kommer bli en bra arbetsmiljö för de som jobbar där, säger Jan-Erik Wallin.

Flera kommuner i Sverige har sålt eller hyrt ut sin mark till Chopchop. Kommuner som styrs av olika politiska sidor, från blått till rött. Och etableringarna av nya restauranger skapar positiva rubriker i både pressmeddelanden och lokalmedier.

Den 29 april i år skickar Katrineholms kommun ut ett pressmeddelande. Rubriken: Chopchop etablerar sig i Katrineholm – ny restaurang skapar 25 jobb. Prislappen för marken: 5 miljoner kronor.

Marken har legat ute till försäljning och Chopchop har visat intresse.

– Det är glädjande att Chopchop väljer Katrineholm för sin fortsatta expansion. Den här etableringen stärker vår position som en attraktiv kommun för näringslivsetableringar och skapar dessutom nya lokala jobb, säger Johan Söderberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Arbetet har sökt Johan Söderberg.

Johan Söderberg (S), Katrineholms kommunstyrelse ordförande.