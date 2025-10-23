Charmkurs ska ge trevligare bussförare – och bättre arbetsmiljö  

Artikeln i korthet Bussförare i Jönköping går en kurs i bemötande för att förbättra kontakten med passagerarna, som har minskat i takt med att mobilanvändningen ökar.

Kursen innehåller rollspel och diskussioner för att hjälpa förarna hantera konflikter och ge ett positivt bemötande.

I takt med att mobilen tar större plats i vardagen minskar det sociala samspelet mellan människor – även på bussen. Nu ska Jönköpings bussförare därför gå en kurs i bemötande och hur man hanterar frustrerande situationer i jobbet.

Snezana Dojcinoviska är en av förarna som gått kursen. Hon säger att hon alltid försöker hälsa och få kontakt med passagerarna, men att hälsningarna tillbaka har minskat.

De naturliga mötena som förut uppstod då resenären köpte och blippade sin biljett hos föraren har nu blivit färre.

– Det kan kännas tungt att bli ignorerad gång på gång, men man får inte ge sig. Jag vänder alltid stolen mot de som kliver på och försöker hälsa på alla. Till slut hälsar folk tillbaka, säger hon.

Snezana Dojcinoviska, förare

Rollspel, film och konflikthantering

Kursen går ut på att stärka förarna genom att lyfta de situationer och konflikter som kan uppstå under deras arbetsdagar – inte minst i mötet mellan resenär och förare.

– Vi fick mycket tips och bra verktyg, det kändes som att de tänkt på allt vi kan ställas inför. Det var givande, även för mig som jobbat länge, säger Snezana Dojcinoviska,

Hon och hennes kollegor fick diskutera, se film och ha rollspel – ett särskilt uppskattat moment.

– Vi fick betygsätta olika typer av bemötande. Det gjorde en påmind om sitt eget beteende och hur mycket ett positivt sätt påverkar känslan hos resenären, säger hon.

Skillnad mellan förväntningar och verklighet

Bakgrunden till kursen är en enkät som resenärer i Jönköpings län får svara på två gånger per år. Bland de vanligaste klagomålen: förare som är nonchalanta, stressade eller sitter med mobilen.

– Då måste vi ligga steget före, innan det skenar i väg. Den här kursen är ett sådant initiativ, säger Henry Freeland, kvalitetsutvecklare på BIVAB, företaget som trafikerar Jönköpings län.

Han ansvarar för de drygt 200 förare som nu ska gå kursen. Målet är att kursen ska landa i förarnas verklighet som den ser ut idag.

– Det finns en konflikt mellan kravet på hur man förväntas vara som förare och hur man själv blir bemött. Det behöver vi prata om, säger Henry Freeland.

Henry Freeland, kvalitetsutvecklare på BIVAB, håller i kursen.

Undvik onödiga diskussioner

Ohövliga och ignoranta resenärer kommer alltid att finnas – liksom teknikstrul, extremväder och personer som inte vill betala. Det behöver hanteras och kan stundtals vara tröttsamt, menar Snezana Dojcinoviska,

Samtidigt är ett hövligt bemötande en självklar del av jobbet och Snezana har hittat sina egna strategier för att orka.

– Jag försöker hjälpa till, visar hänsyn och respekt. Jag vill att folk ska få en positiv upplevelse när de åker med mig, känna sig lugna och trygga, säger hon.

”Jag är stolt över att vara busschaufför”

Hon är övertygad om att kursen varit positiv för alla som deltagit.

– Vi mår själva mycket bättre om vi är positiva, lugna och serviceinriktade. Jag trivs jättebra med mitt jobb och är stolt över att vara busschaufför. Att föra fram ett så stort och tungt fordon i alla väder – det är inte alltid ett enkelt jobb, säger hon.