Artikeln i korthet Kommunals förhandlingar med Almega Vårdföretagarna har fastnat på frågan om deltidsanställdas rätt till övertidsersättning, vilket kan leda till konflikt den 31 oktober.

Många personliga assistenter är deltidsanställda och upplever ekonomiska svårigheter, därför är kravet på övertidsersättning viktigt.

Fler LO-fack, även Kommunal, har tidigare under avtalsrörelsen varslat om strejk för att få igenom kravet.

Kommunals förhandlingar med Almega Vårdföretagarna har strandat. Stridsfrågan är deltidsanställdas rätt till samma övertidsersättning som heltidsanställda.

Nu finns alltså risk för en ny konflikt. Nyanställnings- och inhyrningsblockad kan bryta ut den 31 oktober. Personliga assistenter och ledsagare berörs på drygt 450 arbetsplatser.

En av de personliga assistenter som berörs av varslet är Zofia Blomberg på Gotland. Hon arbetar på Nordström Assistans.

– Wow, nu visar Kommunal att vi assistenter ska få bättre villkor. De visar att de vill förbättra för oss. Det var känslan när jag såg varslet, säger Zofia Blomberg.

Många jobbar deltid

Många personliga assistenter är deltidsanställda, berättar hon. I hennes arbetsgrupp är det fyra av sex personer som arbetar deltid. Hon är en av dem.

Men Zofia Blomberg har också fackliga uppdrag för Kommunal och ser att deltidsarbetet är utbrett i branschen. Det gör att många deltidsanställda arbetar extra och då alltså får ersättning för mertid vilket ger mindre pengar än övertidsersättningen.

– Vi går in och täcker upp så brukaren alltid ska ha någon som kan den. Nu kommer vi förhoppningsvis få betalt för det. Så därför är den här blockaden viktig för oss assistenter. Att Kommunal kämpar för våra villkor, säger Zofia Blomberg.

Kravet att på deltidsanställdas rätt till övertidsersättning ställer alla LO-fack i årets avtalsrörelse. I flera fall har facken fått igenom kravet efter strejkvarsel.

Vanligt med extra pass

I många arbetsgrupper gör de flesta minst ett extrapass i veckan.

– Övertidsersättningen betyder jättemycket för ekonomin för oss personliga assistenter, säger Zofia Blomberg.

Hon förklarar att det är viktigt att det här kommer in i kollektivavtalet. Ett skäl är att många personliga assistenter i dag har det som Kommunal kallar ”all inclusive”-avtal, där många ersättningar ingår i lönen.

Om deltidsanställdas rätt till övertidsersättning kommer in i kollektivavtalet så behöver ”all inclusive-avtalen” förhandlas om säger Zofia Blomberg. Därmed kan villkoren bli bättre.

Låga löner

Christoffer Stjärneblad är personlig assistent på Kompis Assistans i Hässleholm. Han ställer sig också bakom Kommunals varsel som berör hans arbetsplats.

– Vi har redan låg lön. Vi ska inte backa, vi ska ha rätt till övertidstillägg som alla andra, för annars blir vi utnyttjade, säger Christoffer Stjärneblad.

Även han tycker att kravet är extra viktigt eftersom få är heltidsanställda och lönerna är låga. Han själv har en tjänst på 72 procent.

Christoffer Stjärneblad, personlig assistent, Kompis Assistans

Om Christoffer Stjärneblad arbetat heltid hade hans lön legat en tusenlapp under den medellön som personliga assistenter ifjol hade i kommunerna, alltså 28 462 kronor.

Han är också utbildad undersköterska och tycker att lönerna borde ligga på samma nivå.

Lägger ansvar på politikerna

– Jag behöver en lön att kunna leva på. Arbetsgivarna behöver pusha på politiken så att de får mer pengar i assistansersättning, säger Christoffer Stjärneblad.

Problemet han ser är att statens ersättning till arbetsgivarna för att de utför den personliga assistansen endast höjs med 1,5 procent. Ersättningen höjs alltså mindre än vad lönerna gör i årets kollektivavtal.

– Vi måste ju stå upp för att vi har rätt till samma lön som andra, säger Christoffer Stjärneblad.

Ser ingen risk

Inför avtalsrörelsen startade personliga assistenter en namninsamling. Omkring 900 personer skrev under en uppmaning till Kommunal att inte kräva övertidsersättning för frivilliga planerade extrapass som personliga assistenter jobbar.

Skälet var att de är övertygade om att arbetsgivarna i stället för att betala övertidsersättning kommer att ta in timanställda.

Men den risken ser inte Christoffer Stjärneblad.

– Det är inte lätt att få vikarier till de här låglönearbetena. Jag har jobbat en hel del år inom olika assistansbolag. Så jag ser inte samma risk som namninsamlingen försöker förespråka, säger Christoffer Stjärneblad.

Medlingsinstitutet har nu utsett Anders Ferbe och Eva Nordmark till medlare.