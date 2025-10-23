Är Färjans manus gjort med Google translate?

Berätta inte för mig om finlandsfärjor. Jag har sett dem, jag har vuxit upp i dem och jag älskar dem, men kanske ändå inte lika mycket som Mats Strandberg.

Snart sänds sista avsnittet av SVT-serien Färjan, en adaption av Strandbergs roman under samma namn, och det är svårt att tycka annat än att det är ett mindre genidrag att kasta loss vampyrer på Östersjön.

Finlandskryssningar är kanske det närmaste Sverige kommer Las Vegas, så där på ett extremt småskaligt och småbonnigt sätt.

Vad som sker där stannar där – firmafester, fyllor, karaoke, hytthyss och ond bråd död.

Karaktärerna man kan förvänta sig att träffa är dessutom på förhand givna, som ett nordiskt Commedia dell’arte, och är det någonstans Färjan briljerar så är det i persongalleriet.

Det må gränsa till karikatyrer och fars, men också det rimmar väl med italienska lustspel.

En koksad Robin Bengtsson

Karaokevärden Dan, spelad av Björn Bengtsson, är en utmärkt Harlekin: dum, självupptagen och (efter vampyrismen) hungrig.

Han förkroppsligar finlandsfärjan som en plats dit ambitioner går för att dö. En gång älskad schlagersångare, i dag bara omfamnad av fulla tanter som rumlar mellan tax freen och Starlight Bar.

Som en koksad Robin Bengtsson med tjugo år till på nacken.

Vi har utöver färjans personal också den trassliga familjen komplett med alkad far där kusinerna Lo (Lissa Edil) och Albin (Orlando Wahlsteen) snabbt axlar ansvaret som vampyrdetektiver.

Tillkommer gör också festtjejerna från en mindre ort i Småland, ett kärlekspar vid olyckans rand samt ensamma människor som möts.

Tyvärr lämnar seriens största stjärnskott Kolbjörn Skarsgård mer att önska, men det kan sägas om de flesta skådespelare i hans ålder.

Kanske blommar Skarsgårdsgenerna upp i puberteten, eller så kan inte ens ett sådant påbrå rädda alla stolpiga repliker detta vampyrbarn har fått.

Stundtals låter det nästan som att originalmanus skrivits på engelska och sedan dragits genom Google translate.

“Jag hatar dig!” som ett svar till Skarsgårds vampyrmor i en scen som ska kännas mycket dramatisk faller platt, och även om “I hate you!” knappast är höjden av poesi låter det åtminstone bättre på engelska.

Flera andra repliker känns skrivna för en trailerpitch som ska fungera bra utomlands.

För många producenter

Kanske ligger det heller inte särskilt långt borta från sanningen.

Offentliga medel till rörlig kultur krymper och vill man ha någon form av budget att jobba med krävs många samarbetspartners.

Dessutom har streamingplattformarnas segertåg skapat en helt ny och global marknad för nordiska film- och tv-produktioner.

Det är också där, i möjlig internationell distribution, som pengarna finns.

Färjan är lite av en häxbrygd av producenter. Produktionsbolagen är amerikanska CBS Studios, brittiska The Imaginarium och svenska Northern Fable i samarbete med i princip samtliga nordiska public service-bolag.

Det är med andra ord ingen slump att det pratas mer engelska än finska på finlandsfärjan.

Några engelsktalande karaktärer känns rakt av inkvoterade för att serien ska ha en chans på, säg, Netflix.

Mer att hämta i karaokebaren

Något liknande var också fallet med den finländska serien Conflict som sändes på TV4 över sommaren, också väl avvägd för att fungera i så många länder som möjligt.

Lyckligtvis för både Färjan och Conflict fungerar språkmångfalden med respektive series handling – en finlandsfärja och en militär konflikt som i Natotider får internationella implikationer – men jag undrar vad detta grepp egentligen säger om läget i landet.

Förr eller senare kommer en gräns att passeras där produktionsvillkoren blir synligare än själva innehållet i kulturen.

Marknaden som skulle frigöra oss är på väg att ge oss sovjetifierad tv där byråkraters resonemang gör större intryck än själva replikerna.

Om det sker kommer vi alla att ha mer att hämta i en karaokebar på Tallink Silja.