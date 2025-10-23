 Gå till innehållet
Gå till startsidan

Ett bättre arbetsliv kräver modig journalistik

Sök

1 000 anställda får gå från Volvo – trots att företaget gör miljardvinst

Runt 1 000 personer tvingas lämna Volvo Cars i Sverige som en del av bilföretagets stora sparprogram. Samtidigt ökade vinsterna oväntat mycket – till 6,4 miljarder kronor det senaste kvartalet.

Nyheter
Blå flagga med ordet "VOLVO" i vita versaler, hissad på en flaggstång mot en himmel med moln.

VolvoflaggaRunt 1 000 personer tvingas lämna Volvo Cars i Sverige som en del av bilföretagets stora sparprogram. Bild: Johan Nilsson / TT

Nedskärningarna är en del av företagets stora sparpaket för att skapa en mindre och mer effektiv organisation.

Sedan tidigare är det känt att 3 000 tjänster i hela världen tas bort. På torsdagen berättade Volvo Cars att 1 000 av dessa är tjänstemän i Sverige. 

Sålde färre bilar – men ökar vinsten

Det beskedet kom företaget med samtidigt som de visade upp ett rejält vinstlyft för senaste kvartalet – till 6,4 miljarder kronor. 

Antalet sålda bilar minskade med 7 procent under perioden, men ändå ökade vinsten stort. Det förklarar Volvo Cars vd Håkan Samuelsson med att de lyckats banta bort kostnader snabbare än väntat. 

”På en tuff marknad levererade vi ett stabilt resultat”, konstaterar Håkan Samuelsson i ett pressmeddelande.

Alex Rodriguez, reporter
Har du tips om nyheter jag borde skriva om? Hör av dig på alex.rodriguez@arbetet.se eller 072-6487128.
Läs mer