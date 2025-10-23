Nedskärningarna är en del av företagets stora sparpaket för att skapa en mindre och mer effektiv organisation.

Sedan tidigare är det känt att 3 000 tjänster i hela världen tas bort. På torsdagen berättade Volvo Cars att 1 000 av dessa är tjänstemän i Sverige.

Sålde färre bilar – men ökar vinsten

Det beskedet kom företaget med samtidigt som de visade upp ett rejält vinstlyft för senaste kvartalet – till 6,4 miljarder kronor.

Antalet sålda bilar minskade med 7 procent under perioden, men ändå ökade vinsten stort. Det förklarar Volvo Cars vd Håkan Samuelsson med att de lyckats banta bort kostnader snabbare än väntat.

”På en tuff marknad levererade vi ett stabilt resultat”, konstaterar Håkan Samuelsson i ett pressmeddelande.