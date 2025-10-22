Snabbmatskedjan Chopchop har snabbt expanderat från ett par vägkrogar till ett smärre imperium. I dag består de av drygt 40 restauranger med en omsättning på runt en miljard kronor.

Det har kallats en framgångssaga: ett svenskt, snabbväxande matimperium som gjort det asiatiska köket till sin nisch – och därmed skapat en marknad nästan utan konkurrens.

297 miljoner i ren vinst

Vd:n Hans Ye har glatt uttalat sig i branschtidningen RS & fastfood om att han inte ser några risker med den snabba expanderingen. Tvärtom kör de vidare i samma rasande fart med planer på ännu fler restauranger, bland annat i Skellefteå.

Men framgångssagan har en mörk baksida. Bakom de 297 miljoner i ren vinst gömmer sig bland annat fullkomligt vidriga arbetsförhållanden.

I Arbetets granskning avslöjas hur anställda övervakas och hotas. Livrädda gästarbetare pressas att arbeta till bristningsgräns utan någon som helst möjlighet att stå upp för sina villkor. 14 timmar långa arbetspass och knappt några lediga dagar.

Skador och stress

Personalen hinner inte äta, de får knappt gå på toa. Allt kontrolleras. Konstant stress och press, allt ska gå fort, fort, fort ut till kunden

Och de slavliknande villkoren leder också till allvarliga arbetsskador.

Det är fruktansvärd läsning och man frågar sig: Hur kan något sådant ske i ett land som Sverige?

Sverige har – i internationell jämförelse – starka lagar, en välorganiserad arbetsmarknad och myndigheter som ska förhindra just den här typen av övergrepp.

Arbetsmiljöverket, Tullverket, polisen. Gedigna lagar, noggranna kontroller, till och med en särskild lag mot människoexploatering.

Chopchop långt ifrån ensamma

Men det räcker tydligen inte. Giriga företagare hittar ändå vägar runt rådande regelverk.

Och de systematiska övergreppen på de anställda på Chopchop är tyvärr inte unika. Tvärtom bygger många företag och branscher sin framgång på utsatta löntagares bekostnad.

Hellofresh i Bjuv. Sunsalat i Åstorp. Barnflickor från Filippinerna som hålls fångna i svenska hem. Byggsektorns underentreprenörskedjor. De årliga rapporterna om bärplockarnas misär. Listan är lång.

Pågår mer eller mindre ostört

Ändå pågår det mer eller mindre ostört. Kanske är den där kollen och kontrollen inte lika omfattande regelmotståndare vill få det till.

Visst, många fack behöver vässa sitt arbete, inte minst när det kommer till att nå människor som inte har svenska som förstaspråk.

Hotell- och restaurangfacket skulle behöva all stöttning de kan få. Organisationsgraden är låg och resurserna därefter. De mäktar helt enkelt inte med. Och som bekant sprider sig dåliga arbetsvillkor snabbt över branschgränser, det handlar alltså om hjälp till självhjälp.

Regeringen drar ner stödet

Lyssnar man på representanter från arbetsgivarorganisationer, Timbro eller andra högertyckare så kan det låta som att det tvärtom är arbetsgivarna som är mest utsatta och att reglerna gör företagande och arbetsgivarskap i Sverige till en omöjlighet.

Samtidigt drar Regeringen ner stödet för bekämpningen av arbetslivskriminalitet.

Läser man granskningen i Arbetet blir det plågsamt tydligt att vi tvärtom tappat kontrollen. I stället behövs ännu mer koll, mer kontroll. Det räcker inte med att det inte är tillåtet att konkurrera med pissiga villkor. Det ska vara omöjligt.