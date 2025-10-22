Den nya ordföranden utses i svallvågorna efter en dramatisk vår för förbundet, där den tidigare förbundsordföranden Lemmy Mauritzon oväntat lämnade sitt uppdrag.

En visselblåsning hade inkommit om ekonomiska oegentligheter. Det ledde till att en oberoende revisionsbyrå granskade dem och kom fram till att han hade betalat privata utgifter med förbundets kort och begärt oriktiga milersättningar.

Valdes enhälligt

Den nya ordföranden, Nicklas Nilsson, valdes enhälligt under Fastighets förbundsmöte på Rönneberga kursgård på Lidingö. En rörd Nicklas Nilsson tog emot blommor och gratulationer från åhörarna efter omröstningen medan regnet duggade ner på de färglada höstlöven utanför fönstren.

64 ombud var på plats och 13 från förbundsstyrelsen. Det blev stående ovationer efter omröstningen. Nicklas Nilsson inledde med att tacka för förtroendet att få leda förbundet in i framtiden.

— Ska jag vara helt ärlig så är jag lite nervös. Men jag tar mig an uppdraget med stolthet, ansvar och en stor respekt, sa han.

”Ingen ska vara rädd för att komma med invändningar”

Han utlovade ett tydligt, inkluderande och demokratiskt ledarskap och beskrev att det i förbundet funnits en känsla av att vara på ett stormigt hav utan riktning.

— Jag tror inte att mitt ledarskap är ett mirakelmedel. Däremot tror jag att en ledare ska kunna erbjuda tydlighet och trygghet och känslan att vi åter är på rätt väg, att det finns en plan, en strategi och att vi för in mer demokrati och flyttar mer beslutsfattande till fler demokratiska arenor, varje arbetsplats behöver ha förtroendevalda.

Den nya ordföranden framhöll att i debatten föds framgången.

– När vi stött och blött kommer idéerna fram. Ingen ska vara rädd för att komma med invändningar. Hos oss kan vi diskutera frågor med starka känslor, men sedan måste man respektera när beslut är fattat.

Niklas Nilsson har närmast varit avtalsansvarig ombudsman på Fastighets förbundskontor sedan 2021.