Kommunal och Vårdföretagarna har inte kunnat enas om villkoren i ett nytt avtal. Nu tar medlare över. Avtalet löpte ut den 30 september.

Kommunal kräver samma löneökningar som övriga på arbetsmarknaden fått. Alltså 4,2 procent på två år. Men facket har mött motstånd från Vårdföretagarna. De hänvisar att statens ersättning till arbetsgivarna för att de utför den personliga assistansen endast höjs med 1,5 procent.

En annan stridsfråga är deltidsanställdas rätt till samma övertidsersättning som heltidsanställda.

I avtalsrörelsen har LO-facken enats om att ta strid för deltidsanställda utifrån flera EU-domar som slagit fast att deltidsanställda inte ska särbehandlas.

I flera fall har Kommunal och andra fack varslat om strejk för att få igenom kravet.

Bland personliga assistenter finns det de som inte vill att Kommunal ska driva kravet om övertidsersättning till deltidsanställda.

De menar att det inte finns pengar vare sig till all den extra övertiden eller att heltidsanställda och att företagen i stället kommer ta in timanställda.