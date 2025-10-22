Dubbla priser för Handelsnytt på tidningsgala

Under den årliga tidningsgalan som hölls på Berns i Stockholm på onsdagskvällen, kammade Handelsnytt hem två fina priser.

För sitt arbete med reels och videoteasers belönades tidningen med pris för Årets video och reporter Anna Hjorth blev utsedd till Årets journalist.

– Jag är jätteglad. Det här visar att journalistiken vi gör är viktig. Det är inte mitt pris, det är alla intervjupersoners pris, de jag möter i mitt jobb, säger Anna Hjorth som blev utsedd till Årets journalist.

– Anna möter människor med genuin nyfikenhet, men också envishet. Många av dem hon intervjuar är ovana att ta plats. Anna lyssnar, frågar, frågar igen, och får dem att våga prata. Hon är en värdig vinnare, säger Handelsnytts chefredaktör Helena Rönnberg.

En tanke med redaktionens rörliga arbete har varit att nå nya målgrupper – unga läsare och de som inte har svenska som modersmål. Bland annat har redaktionen fångat möten med thaimassörena som ständigt får frågor om sex, när de bara vill göra sitt jobb.

– Det här är ett pris till hela redaktionen, som låter intervjupersonernas berörande berättelser och erfarenheter lyftas fram, säger Helena Rönnberg.