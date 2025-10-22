Chopchops hygienfusk: Märker om gammal mat och saknar varmvatten

Artikeln i korthet Anställda på snabbmatskedjan Chopchop rapporterar om oegentligheter med livsmedelshantering och märkning, inklusive att utgånget bäst före-datum inte tas på allvar och att brister döljs inför inspektioner.

Flera inspektioner har avslöjat allvarliga hygienbrister, som för hög temperatur på förvarad kyckling och bristande handhygien bland personalen, vilket kan riskera kundernas och personalens hälsa.

Trots upprepade anmärkningar från kommunala inspektörer har företaget inte vidtagit nödvändiga åtgärder för att åtgärda bristerna, vilket har lett till hot om vite. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

”Kolla datumet på majonnäsen för att se om bäst före-datumet har gått ut. Lägg majonnäsen i en spritspåse, märk med nytt datum.”

”Vi kommer snart få en inspektion. Kolla datumet på torrvarorna. Om det finns varor med utgången bäst före-datum, lägg dem i metallådan och stämpla ett nytt datum.”

Så står att läsa i Chopchops interna chattar, där kinesiska chefer arbetsleder kökspersonal som pratar kinesiska. Li, som jobbar i köket på Chopchop, är den enda kinesiska gästarbetaren som vågat prata med Arbetet i granskningen av den snabbväxande snabbmatskedjan.

Meddelande ommärkning av mat.

När hen ska visa meddelandena känns det säkrast att sitta i bilen, för att undvika att bli upptäckt. För Li tar en risk. Att bli utsatt för repressalier eller helt enkelt bli av med jobbet – och tvingas åka hem till Kina.

Hen håller upp telefonen och visar meddelandena hen och kollegorna fått från chefen i den kinesiska appen Wechat. Hen berättar att det fuskas med maten och märkningen.

På en annan av Chopchops arbetsplatser vittnar en nuvarande medarbetare, som inte deltar i de kineiska chattkanalerna, om samma sak. Att företaget försöker dölja brister inför myndigheternas inspektioner. Personen säger att personalen får veta några timmar i förväg samma dag som inspektion ska ske (om den inte är oanmäld). Det ger ledningen chans att snabbt rätta till brister.

Personal uppmanas att fuska med märkning på mat på Chopchop.

– Det handlar om att dölja, städa och rätta till arbetsmiljön så att kontrollen går igenom utan anmärkningar. Det förstör syftet med inspektioner och kan bli en fara för personalens och kundernas säkerhet, säger personen.

En tredje person, en tidigare restaurangchef, berättar att hon blev tillsagd av sin chef att skriva ner en kallare temperatur i kylen än den verkliga, när kylen hela tiden strulade.

– Jag sa: ”Det kan vi inte göra, då ljuger jag ju.”

Flera kritiska hygienbrister

Att det funnits hygienbrister bekräftas av handlingar Arbetet tagit del av.

Våren 2024 påpekar Örebro kommun två gånger att metallkantiner som diskats ändå inte är rena, vilket innebär ”betydande risk att sjukdomsframkallande mikroorganismer växer till och kontaminerar livsmedel som sedan förvaras där i”. Bristen har uppmärksammats flera gånger tidigare.

I mars 2024 kräver Enköpings kommun av Chopchop i Enköping att varmvatten måste finnas. Annars kan inte de som jobbar med livsmedel tvätta händerna ordentligt.

Flera gånger i olika städer slår kommunens inspektör ner på fel när det gäller kylning och upptining av kyckling:

2024-07-10. Kylningen av förfriterad kyckling till rätten Orange chicken sker inte på rätt sätt på Chopchop i Borås. Kantiner med kyckling förvaras på hyllan i rumstemperatur i köket och är för varma.

Kylningen av förfriterad kyckling till rätten Orange chicken sker inte på rätt sätt på Chopchop i Borås. Kantiner med kyckling förvaras på hyllan i rumstemperatur i köket och är för varma. 2025-07-08. Kylen där kycklingen förvaras är för varm på en av Chopchops restauranger i Örebro. Kycklingen är 15 grader, trots att den vid upptining inte ska överstiga 8 grader. Personalen verkar inte ha koll på det och temperaturkontroller verkar inte göras.

Kylen där kycklingen förvaras är för varm på en av Chopchops restauranger i Örebro. Kycklingen är 15 grader, trots att den vid upptining inte ska överstiga 8 grader. Personalen verkar inte ha koll på det och temperaturkontroller verkar inte göras. 2024-09-27. Personalen på Chopchop i Kalmar saknar kunskaper om risker vid nedkylning av livsmedel. Nedkylningen har tagit för lång tid och trots det har avvikelser och åtgärder inte dokumenterats – något som strider emot verksamhetens egna rutiner.

Tvättar inte händer efter använt mobil

I november 2024 knackar Kalmar kommun återigen på. Då ser de personal som använder mobiltelefonen och sen hanterar oförpackade livsmedel utan att tvätta händerna.



Anställda använder även engångshandskar utan att tvätta händerna innan, något som inte är lämpligt eftersom smuts kan spridas från otvättade händer till handskarna.

Så i februari i år är det dags för uppföljning. Då ser inspektörerna personal som inte använder tvål när de tvättar händerna. En smutsig bunke placeras direkt på skuren lök. Diskning av köksutrustning görs utan diskmedel. Först när det kommer ett hot om vite rättar restaurangen till bristerna, enligt ett protokoll från april.

– Vi bedömer det som allvarligt eftersom vi har ställt krav på att man ska vidta åtgärder och när det inte gjorts har man kopplat på ett vite. Man har inte följt kraven som finns i lagstiftningen, helt enkelt, säger Hanna Lennartsson, chef på kommunens livsmedelsenhet.

Beslut om vite till en av Chopchops restauranger.

Chopchops driftansvarig svarar

Arbetet har sökt Chopchops ledning för en intervju, bland annat för att fråga om de chattar vi tagit del av där anställda uppmanas märka om mat. I stället får vi ett skriftligt svar från kedjans driftansvarig Sanh Vong.



”Det som beskrivs är inget vi känner till eller något som förekommer i vår verksamhet. Majoriteten av alla inspektioner från miljöförvaltningen sker oanmält, vilket innebär att det inte finns någon möjlighet att i förväg planera eller påverka märkning av livsmedel. Vi följer gällande regelverk och har väl etablerade rutiner för att säkerställa hög livsmedelssäkerhet och korrekt hantering i alla våra restauranger. Att kontrollera datummärkning görs dagligen och är en del av vårt egenkontrollprogram.”