Skyddsombud stoppade farlig vattenvagn på ryttarsällskap
Fastighets regionala skyddsombud Ann-Sofi Venell lade ett skyddsstopp på Gävle ryttarsällskap.
Det gällde en vattenvagn som används till att bevattna ridbanor.
Skyddsombudet såg risk för att arbetstagarna skulle skadas allvarligt eftersom vagnen var både baktung och hade två trasiga stödben.
Vattenvagnen användes för att bevattna ridbanor på Gävle ryttarsällskap. Den var kopplad till en traktor när den används.
Ann-Sofi Venell, regionalt skyddsombud i Fastighets region Nord, såg en risk för allvarlig skada vid från och ditkopplingen av vattenvagnen, eftersom den var både baktung och hade ett icke funktionsdugligt stödben bak och ett trasigt stödhjul fram.
Lade först ett muntligt skyddsstopp
Hon lade först ett muntligt skyddombudsstopp och sedan ett skriftligt, som skickades in till Arbetsmiljöverket. Där föreslog hon att stödbenet skulle bytas ut och att stödhjulet fram skulle lagas och att vagnen skulle viktas om, så att den blev tyngre fram.
En akut lösning hon föreslog var att ha vattenvagnen påkopplad konstant.
Nu har arbetsgivaren slutat använda vattenvagnen, som visade sig vara inlånad från kommunen.
Hade samma inställning som skyddsombudet
Arbetsgivaren hade samma inställning som skyddsombudet i sak. Men på grund av att en tävling var inplanerad på banan ville han använda vattenvagnen i befintligt skick.
Men nu är hela saken löst, enligt Ann-Sofi Venell.
Bägge parter är överens om att vagnen inte ska användas mer och Arbetsmiljöverket har lagt ner ärendet eftersom arbetsgivaren inte inkom med någon begäran om prövning.
— Så länge vattenvagnen inte används är jag nöjd, säger Ann-Sofi Venell.