Skyddsombud stoppade farlig vattenvagn på ryttarsällskap

Artikeln i korthet Vattenvagnen som användes av Gävle ryttarsällskap för bevattning hade allvarliga säkerhetsrisker, vilket ledde till att skyddsombudet Ann-Sofi Venell stoppade arbetet både muntligt och skriftligt.

Arbetsgivaren och skyddsombudet kom överens om att inte använda vattenvagnen mer, och Arbetsmiljöverket har avslutat ärendet då ingen prövning begärdes.

Enligt Arbetsmiljölagen har skyddsombudet rätt att stoppa arbetet vid omedelbara faror. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Vattenvagnen användes för att bevattna ridbanor på Gävle ryttarsällskap. Den var kopplad till en traktor när den används.

Ann-Sofi Venell, regionalt skyddsombud i Fastighets region Nord, såg en risk för allvarlig skada vid från och ditkopplingen av vattenvagnen, eftersom den var både baktung och hade ett icke funktionsdugligt stödben bak och ett trasigt stödhjul fram.

Lade först ett muntligt skyddsstopp

Hon lade först ett muntligt skyddombudsstopp och sedan ett skriftligt, som skickades in till Arbetsmiljöverket. Där föreslog hon att stödbenet skulle bytas ut och att stödhjulet fram skulle lagas och att vagnen skulle viktas om, så att den blev tyngre fram.

En akut lösning hon föreslog var att ha vattenvagnen påkopplad konstant.

Nu har arbetsgivaren slutat använda vattenvagnen, som visade sig vara inlånad från kommunen.

Hade samma inställning som skyddsombudet

Arbetsgivaren hade samma inställning som skyddsombudet i sak. Men på grund av att en tävling var inplanerad på banan ville han använda vattenvagnen i befintligt skick.

Men nu är hela saken löst, enligt Ann-Sofi Venell.

Bägge parter är överens om att vagnen inte ska användas mer och Arbetsmiljöverket har lagt ner ärendet eftersom arbetsgivaren inte inkom med någon begäran om prövning.

— Så länge vattenvagnen inte används är jag nöjd, säger Ann-Sofi Venell.