Så svarar Chopchop på kritiken

Vi har pratat med anställda som vittnar om kameraövervakning i köken, något som även myndigheter upptäckt. En berättar att det används som skrämseltaktik i vissa kök, för att personalen ska jobba bättre. Hur ser ni på det?



– Kamerorna finns där enbart av säkerhetsskäl – för att skydda både våra gäster och våra medarbetare. Inspelat material sparas endast under en mycket kort tidsperiod och ingen tittar på kamerorna i realtid. De få gånger filmat material har tagits fram har det uteslutande varit i samband med att ett brott eller en misstanke om brott har inträffat, och i de flesta av dessa fall har polisen begärt ut materialet. Vi ser kamerorna som ett viktigt verktyg för trygghet, och inget annat.

”Vår uppfattning är att vi har en trygg, säker och uppskattad arbetsplats”, svarar Chopchops driftansvarige.

Anställda vittnar om att de är livrädda. Vad tänker ni om det?



– Det känner vi absolut inte igen. Vår uppfattning är att vi har en trygg, säker och uppskattad arbetsplats. Många av våra kollegor har varit kvar i bolagen sedan vår första restaurang öppnades 2011. Vi kommer att ta upp detta som du beskriver med våra restauranger och om våra kollegor är rädda för kameror kommer vi att se över placeringen av dessa kameror.

Vid flera tillfällen har Arbetsmiljöverket slagit ner på att era anställda har för långa arbetsdagar och för lite vila. Ändå fortsätter det, varför?



– Arbetsmiljöverket har vid sina kontroller lyft områden där vi kunnat stärka våra rutiner kring schemaläggning och vila. Vi har därför, efter dialog med myndigheten, vidtagit åtgärder och infört tydligare rutiner för att säkerställa en god arbetsmiljö för alla medarbetare.



Två gånger har det skett liknande olyckor med trasiga stekbord, där anställda blivit allvarligt brännskadade för att de fortsatt jobba vid de trasiga borden. Hur kunde det ske?



– Detta är mycket olyckliga händelser med stekborden och vi har även gått igenom detta med Arbetsmiljöverket och tagit fram en tydlig åtgärdsplan så att detta inte händer igen. Vi har gått ut tydligt till alla våra restauranger att inga utrustningar inom Chopchop som är defekta eller trasiga får användas.

En anställd vi pratat med uppger att hen och flera andra gästarbetare har fått betala för att få jobb hos er? Hur kan ni tillåta det?



– Det stämmer inte. Ingen hos oss har behövt betala för att få ett jobb. Det vore totalt oacceptabelt och något vi aldrig skulle tillåta.

Arbetet har sökt de tre grundarna av Chopchop för en intervju, men i stället har en driftansvarig svarat skriftligt på frågor.