Så bra är Jens Ganmans thriller i hen-dagismiljö

Den senaste texten jag läste av skribenten Jens Ganman publicerades i nättidningen Kvartal.

Den drev tesen att Fredrik Federleys fäbless för att klä sig i drag har gjort Centerpartiet till en organisation full av pedofiler.

Jag har ingen lust att förklara detta resonemang vidare (den intresserade kan läsa själv), men precis som många andra av Ganmans texter är den alldeles för lång och full av tröttsamma utsvävningar.

Dessutom är den, förstås, helt och hållet vansinnig.

Därför är det med skräckblandad förtjusning (95 procent skräck, 5 procent förtjusning) jag tar mig an uppdraget att recensera hans deckare ”Folkets hjälte”.

Ett verk som efter att det kom ut i maj tillbringat flera månader på Svenska Förläggareföreningens topp tio-lista över landets mest sålda böcker, men hittills inte fått en enda recension i etablerade medier.

Kåtsug i blick

Men låt oss börja med en liten biografi över Jens Ganman, för alla er som inte tillbringar en ohälsosam mängd tid på sociala medier där ingen under fyrtio är kvar.

Han växte upp i Östersund och påbörjade under 90-talet en lyckad karriär i lokalpressen. Programledarjobb på länets P4-station varvades med gig som frilansreporter i SVT.

Han skrev böcker och hade en spalt i Östersunds-Posten.

Det var för övrigt i den tidningen Ganman första gången väckte ramaskri på riksplanet.

2012 avslutade han en, i övrigt positiv, recension av Liv Strömquists seriealbum ”Ja, till Liv!” med att påpeka att författaren på sin bylinebild hade ett ”kåtsug i blicken”.

Han försvarade sig med att Strömquists serier var fulla av kritik av hur kvinnor gör sig till för att blidka den manliga blicken, och att han bara försökte göra samma sak tillbaka.

I ett Kultursverige som precis påbörjat sitt feministiska uppvaknande flög inte den ursäkten, och Ganman fick löpa gatlopp.

Stefan Löfven dum i huvudet

Under de kommande åren gjorde han inte mycket väsen av sig, men började bygga en lojal följarskara på Facebook och Twitter.

Där publicerade han olika satiriska cirkeldiagram vars poänger pendlade mellan a) Stefan Löfven är dum i huvudet b) Public service är ett dagis för förståndshandikappade miljömuppar och c) Jimmie Åkesson tjalalala!

Folk älskade det ute i stugorna – men ännu bättre gick det hem hos den mörkblåa högern.

I början av 2020 utsåg sålunda tidningen Fokus, med Johan Hakelius i spetsen, Ganman till Årets svensk.

Sedan dess har det fortsatt spikrakt uppåt. SVT tog in honom som SD-alibi i satirshowen ”Svenska nyheter”, skojaren har fått carte blanche att skriva hur långt han vill i Kvartal, och nu kan han alltså titulera sig bästsäljande deckarförfattare.

Folkets hjälte av Jens Ganman (Lava förlag).

Planlöst svamlande

Hur står sig då ”Folkets hjälte”?

Faktiskt oväntat bra, åtminstone som kriminalroman. Här berättas historien om hur en anonym hämnare går runt i Stockholm och har ihjäl gängkriminella. Förutom denna mystiska figur får vi i omväxlande kapitel följa poliserna som leder jakten och journalisterna som bevakar den.

Jag var orolig för att boken skulle vara full av den sortens planlöst svamlande som återfinns i Ganmans Kvartal-texter, men faktum är att prosan är tight och knappast saknar driv.

Visst finns det en del stilistiska tics som är irriterande, bland annat en kolossal överanvändning av kursiveringar, men det är få gånger man känner att författaren stannar upp vid något för länge.

Dessutom gillar jag flera av karaktärerna. Bror Karlsson, den snart pensionerade spaningsledaren som helst vill hem och läsa böcker, är buttert rolig på samma sätt som gubbarna i Leif GW Perssons polisromaner.

Journalisten Penny Collander är å sin sida tvivlande på ett sätt som tillför komplexitet. Kärlekshistorien mellan henne och ”supersnuten” Thommy Bergh är både underhållande och rörande.

Den obligatoriska twisten i romanens slut kan jag ha eller mista. Å ena sidan känns den tillkämpad och för osannolik, å andra sidan lite kul.

Ett Sverige som brinner

I övrigt ligger den här romanens stora problem i det satiriska.

Det är enkelt att måla upp ett Sverige som brinner medan världsfrånvända politiker spottar floskler om värdegrunder och allas lika värde.

Det blir svårare när det är SD som de facto har makten.

Politiker, i alla partier utom MP och V, pratar konstant om hårdare tag och fler fängelseplatser.

Ganmans sida har, i alla fall för tillfället, vunnit. Men om författaren erkänner det skulle hans bok sakna mening – därför måste det politiska klimatet omformas för att passa den egna världsbilden.

Sålunda har Ulf Kristersson förvandlats till någon sorts woke-riddare som inleder sina tal med salam alaikum och ”Mina damer och herrar, transsexuella och icke-binära”.

Och kvällstidningarna, vars krimrapportering de senaste åren allt mer börjat likna den i brittiska tabloider, målas upp som om de fortfarande prydde framsidan med ”Vi gillar olika”.

Mot detta kämpar poliserna, de enda med någon form av makt med insikt att något måste göras innan drägget fullkomligt förstör gamla fina Sverige.

Tio år gammal verklighet

Bra satir överdriver alltid verkligheten, men här känns det mer som en överdrift av en tio år gammal sådan.

Med det sagt är jag, en kulturskribent med vänsteråsikter, knappast målgruppen för det politiska budskapet.

Bland Ganmans fans finns det säkert många som skulle skriva under på att svenska politiker fortfarande har införandet av hen-dagis högst på agendan.

Och det är väl där någonstans det landar. Personligen finner jag den här bokens budskap om total repression både korkat och på tvärs med allt jag tror på.

Det hindrar inte ”Folkets hjälte” från att vara en habil deckare.