KA har tidigare skrivit om Katarina Damberg som vid 62 års ålder började ta ut pension och klarade sig bra ändå.

I ett nytt avsnitt av Kneget berättar hon att hon fick god hjälp av Pensionsmyndigheten när hon började undersöka vad hon skulle få i pension.

– Jag kom hem med ett A4-ark med tjänstepensioner som jag inte hade någon aning om att jag hade, berättar hon i podden.

Det och en chef som lät henne gå ner i tjänst gjorde att hon kunde leva väl trots ett arbetsliv med olika anställningar inom äldreomsorgen.

”Det är inte för sent att kolla upp sin pension”

Det är heller aldrig för sent att börja sätta sig in i vad man ska få för pension.

Kommunalarbetarens reporter Helena Gunnarsson har skrivit om bland annat pensionsfrågor i över 15 år och kan lugna lyssnare och läsare som börjar få panik inför stundande pensionärsliv.

– Det är klart att det är bra att kolla upp sin pension tidigt och kanske ha ett privat sparande, men egentligen är det aldrig för sent att kolla upp pensionen och du har olika val som kan förbättra pensionen. Du kan också göra en plan för hur länge du ska jobba och hur stor del av tjänstepensionen du ska ta ut. Så det är inte för sent, säger hon i Kneget.