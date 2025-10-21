Kan jag kräva nötförbud på min arbetsplats?

❔ Läsarfrågan:

Fråga: Jag har en svår nötallergi och undrar om arbetsgivaren måste ta hänsyn till det? Jag har tidigare satt upp en lapp i vår matsal om att jag är allergisk men den har plockats ned.

Kan jag kräva att arbetskamraterna inte äter nötter på jobbet?

📚 Juristen svarar:

Anne svarar: Allvarliga allergier räknas som en arbetsmiljörisk som omfattas av arbetsgivarens arbetsmiljöansvar. Det innebär att arbetsgivaren måste vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra att du utsätts för risk att drabbas av ohälsa.

Det kan innefatta att sätta upp regler som förbjuder nötter på arbetsplatsen men också att informera och utbilda alla anställda om konsekvenser av en allergisk reaktion och utbilda hur man ska agera om olyckan är framme.

Kan räknas som funktionsnedsättning

En svår nötallergi kan också utgöra en funktionsnedsättning enligt diskrimineringslagen.

Det följer också av diskrimineringslagen att arbetsgivaren måste vidta skäliga anpassningsåtgärder så att den med en funktionsnedsättning kan arbeta på samma villkor som alla andra arbetstagare på arbetsplatsen.

Prata med arbetsgivaren – annars facket

En arbetsgivare som inte gör det kan göra sig skyldig till brott mot diskrimineringslagen genom bristande tillgänglighet.

Du behöver prata med arbetsgivaren om dina problem. Vänd dig till din klubb/det lokala facket om arbetsgivaren inte vidtar nödvändiga åtgärder som gör att du kan vistas på arbetsplatsen utan risk för din hälsa.