”Enorm stress för personalen” – 200 000 anställda i handeln drabbas av teknikstrul varje dag

Mer än 200 000 anställda i butiker och på lager råkar varje dag ut för teknik som inte funkar på jobbet, enligt en medlemsundersökning som Handels genomfört.

Vanliga problem är till exempel att kortterminaler och kassasystem strular eller att plocksystem på lager inte fungerar som de ska. Det här skapar frustration för de anställda.

– Man blir stressad eftersom kunderna blir irriterade, säger ett anonymt skyddsombud som jobbar i butik, i undersökningen.

Handels ordförande: ”Skapar enorm stress”

Handels ordförande Linda Palmetzhofer säger i ett pressmeddelande att ny teknik kan vara ett stort lyft när den fungerar och underlättar arbetet.

– Men när systemen krånglar skapar det en enorm stress för personalen. De måste hantera arga kunder, långa köer och samtidigt försöka lösa teknikproblemen utan stöd.

Trots att tekniken är en viktig del i det dagliga arbetet, får de anställda sällan komma med synpunkter när nya system ska införas.

70 procent av de anställda i butik och på lager säger att de inte involveras alls, eller i låg grad när ny teknik ska införas. Detsamma gäller ungefär hälften av skyddsombuden.

”Digitala problem är arbetsmiljöproblem”

Där kräver facket nu förändring. Den digitala arbetsmiljön ska ingå i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Riskbedömningar ska göras även av den digitala arbetsmiljö och anställda och skyddsombud ska involveras när nya system införs.

Det ska också finnas fungerande rutiner för vad de anställda ska göra om tekniken strular.

– Handels är positivt till digital utveckling, men det får inte ske på bekostnad av arbetsmiljön. Självscanningskassor och nya system ska göra jobbet enklare, inte svårare. Arbetsgivarna måste börja se digitala problem som arbetsmiljöproblem, säger Linda Palmetzhofer.

Tjänstemäns IT-strul kostar 31,3 miljarder om året

Även för tjänstemän är krånglande datorer och IT-system en källa till frustration. Lite mindre än varannan tjänsteman som är med i Handels lider av teknikstrul dagligen, enligt fackets undersökning.

En tidigare undersökning som fackförbundet Unionen gjort, visar att privatanställda tjänstemän ägnar i genomsnitt 10 minuter om dagen åt IT-strul. Det innebär att de tillsammans lägger nästan 73 miljoner timmar om året på krånglande teknik.

Förutom ökad stress, innebär det kostnader för förlorad arbetstid på sammanlagt 31,3 miljarder kronor per år, uppger Unionen.