”Digitaliseringen får inte bli ett sätt att kontrollera oss”

Förbundet betonar vikten av medinflytande vid införande av nya tekniska lösningar och uppmanar både arbetstagare och skyddsombud att samarbeta för att förbättra den digitala arbetsmiljön.

Facklig organisering handlar givetvis i första hand om att rekrytera medlemmar. Vi har dock en tendens att prioritera ner arbetsmiljöarbetet.

Visst är högre lön, bättre avtalsförsäkringar och större inflytande viktigt – men det blir ändå underordnat för den som inte har hälsan i behåll.

Undersökning efter undersökning visar att Fastighets medlemmar är överrepresenterade i snart sagt alla mätbara arbetsmiljöproblem.

Det handlar om oregelbundna arbetstider, stress, dålig ergonomi, repetitivt arbete, osäkra anställningar, bristfälliga maskiner och redskap med mera.

Skyddsombuden larmar om öka kontroll

Ett problem som våra skyddsombud allt oftare larmar om handlar om integritetsfrågor. Arbetsgivare som kontrollerar de anställda via exempelvis GPS, appar och givare.

Tämligen nytt är att man överlåter till AI att lägga upp arbetsscheman, helt utan individuell hänsyn.

Vi ska aldrig arbeta mot teknikutvecklingen – men vi måste kräva medinflytande.

Därför är den digitala arbetsmiljön i fokus för förbundet under slutet av detta år med start nu under europeiska arbetsmiljöveckan, v.43.

Måste medverka när tekniska lösningar införs

Vi använder Prevents checklistor som såväl arbetstagarna som arbetsgivarna ställt sig bakom. Vi kräver medverkan av skyddsombuden inför inrättandet av nya tekniska lösningar.

Du som är förhandlare – ta hjälp av skyddsombudet vid digitala förändringar i arbetet.

Du som är skyddsombud – anmäl dig till regionens temadag gällande det digitala arbetslivet.

Du som är arbetstagare – ta hjälp av regionen för att välja skyddsombud på din arbetsplats och stötta sedan denne i sitt uppdrag.

Digitalisering kan vara bra – om vi gör det tillsammans!