Artikeln i korthet Ahmed, som egentligen heter något annat, skadade sig allvarligt på restaurang Chopchop i Malmö när ett trasigt stekbord orsakade brännskador.

Trots att restaurangkedjan fick böta 150 000 kronor för arbetsmiljöbrott och lovade förbättringar, inträffade en liknande olycka igen tre år senare på en annan Chopchop-restaurang med ett nytt offer.

Morgon den 4 mars 2022 och många timmar kvar till lunchrusning. Inne på restaurang Chopchop i Malmö står Ahmed. Han ska tillreda kyckling. På stekbordet han använder finns en spärr som ska hindra det från att tippa, men den är trasig.



Det vet Ahmed. Det var han som varnade ledningen redan före nyår, men ingenting har hänt. Eftersom han har varit ledig i över två veckor har han helt glömt bort det. Därför är han inte lika försiktigt som han brukar.



Bordet fälls plötsligt ner och kokande vatten forsar på Ahmeds vänstra ben och fot. Han får andra gradens brännskador och blir sjukskriven i över en månad.

Anmälan till Arbetsmiljöverket.

Under polisförhöret den 13 april har han fortfarande jätteont, vilket påverkar psyket. Han kan inte laga mat och sköta vardagliga sysslor.

I förhör med polisen berättar Ahmed.

Om hur han upptäckte felet på stekbordet där de tillreder kyckling redan i december 2021. Om hur han berättade för chefen, som ska ha informerat ledningen. Om hur tiden gick och inget hände. Om hur han och kollegorna fortsatte använda stekbordet fram tills …

”Jag var nästan säker på att någon skulle skadas av den här maskinen, men jag hade inte räknat med att det skulle vara jag.”

Bilder på stekbordet från polisens förundersökning.

Polisen ställer många frågor.

Var det avspärrat? Sa någon chef nej? Kunde ni inte ha använt det andra stekbordet bara? Ahmed svarar nekande på allt polisen undrar. De kände sig tvungna att använda båda stekborden för att kunna utföra sitt jobb.

Från förhöret efter olyckan.

Senare får Chopchop böta 150 000 kronor för arbetsmiljöbrott. Det hade varit fel på bordet sedan december 2021, och de ansvariga på företaget hade inte gjort tillräckligt för att hindra bordet från att användas.

Till Arbetsmiljöverket berättar en distriktschef på Chopchop hur de utrett händelsen och hur de framöver ska informera alla i sina digitala kanaler när något är sönder. Nu ska kontroller göras veckovis för att förhindra att maskiner är trasiga.



Koncernens arbetsmiljöbok med rutiner skickas med. Även högsta ledningen har gått igenom polisens utredning.

Kockens brännskada efter stekbordsolyckan.

Men drygt tre år senare, i maj i år, inträffar en olycka med ett stekbord igen.

På Chopchop i Bromma ska en nyanställd kock tillreda kyckling på ett stekbord när bordet tippar och han får kokande vatten på ben och fötter. Mannen verkar chockad, skakar och hyperventilerar. I arbetsgivarens anmälan till Arbetsmiljöverket står att ”Stekbordet uppges ha varit defekt sedan innan.”

– Det låter som exakt det som hände hos oss, säger en tidigare anställd som jobbade på Chopchop i Malmö 2022 när Ahmed brände sig svårt.

Historien upprepar sig.

Anmäldes tre veckor före olyckan

När inspektören från Arbetsmiljöverket utreder olyckan säger arbetsgivaren att stekbordet felanmäldes tre veckor före olyckan. De har sagt till alla anställda att inte använda det, men det har stått kvar i köket utan någon avspärrning.

Anmälan till Arbetsmiljöverket från restaurangen i Stockholm.

Skyddsombudet berättar hur kockarna fortsatt använda det trasiga stekbordet under de tre veckorna. Ingenting har hindrat dem från att göra det. Precis som i Malmö.

Inspektören frågar arbetsgivaren om de förklarat för de anställda hur de ska jobba med bara ett stekbord. Svaret blir nej.

Arbetet granskar i en serie artiklar den snabbväxande vägkrogskedjan Chopchop. Vi kan avslöja en värld av övervakning, livrädd personal och hur kinesiska gästarbetare tvingas betala 10 000-tals kronor för att få jobb i restaurangernas kök.

Arbetet har också gått igenom handlingar från myndigheter som vittnar om flera säkerhetsbrister på Chopchops restauranger. Från 2023 och framåt finns kritik mot bristande riskbedömningar, att det varit otydligt vem som ansvarar för vad i arbetsmiljöarbetet, frysrum som saknat larm ifall någon blir instängd och gasflaskor som i värsta fall kan explodera men som inte säkrats mot tippning.

Fritöser i köket står för nära vattenkranen. Det kan leda till ”allvarliga personskador genom explosion”, skriver Arbetsmiljöverket i en rapport från 2024.

På minst sex restauranger saknas så kallad ögonspolning där ögonen kan behöva sköljas om man får in frätande ämnen. Det finns också risk för hörselskador på grund av högt buller som inte riskbedömts. På flera håll är utrymningsvägar blockerade.

Många av de här bristerna uppmärksammas under en myndighetsgemensam inspektion i april 2024. Flera punkter har sedan dess rättats till, visar protokoll från Arbetsmiljöverket.

– Att tippsäkra flaskorna gick väldigt snabbt. Ledningen kan vara snabba på att rycka i saker när de får reda på dem. Men problemet är att kunskapen inte funnits där, säger en tidigare restaurangchef om den snabbväxande kedjan.

Plan för att förebygga riskerna

När det gäller stekbordsolyckan som skedde i maj i år har Arbetsmiljöverkets inspektör nu avslutat ärendet. ”Även om de inte kommit fram till orsaken till att arbetstagare inte följt givna instruktioner vid denna händelse så har de identifierat risker som kan innebära att en arbetstagare inte följer instruktioner. Som till exempel stress, otydlig arbetsfördelning och kommunikationsbrister”, skriver inspektören i ett mejl till Arbetet.



Hon tycker att Chopchop visat att de har en plan för att förebygga riskerna.

2023 konstaterar åklagare att arbetsgivaren orsakat olyckan genom oaktsamhet.

Om det blir samma omdöme för den färska olyckan från i år är inte klart. ”Vi har ännu inte tagit ställning till om vi ska åtalsanmäla eller inte…Utredning pågår fortfarande”, skriver Arbetsmiljöverkets inspektör.

Vi har erbjudit samtliga Chopchopgrundare möjlighet att bemöta våra uppgifter vid ett flertal tillfällen. Ingen har hittills ställt upp på en intervju. Deras driftansvariga har svarat skriftligt på frågor, läs alla svaren här.

*Ahmed heter egentligen något annat.