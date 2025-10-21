Har du funderat på din pension? Om svaret är nej är du inte ensam. Pensionen är något många bokstavligen skjuter på framtiden eftersom det kan verka både svårt och krångligt. Och har verkligen alla råd att gå i pension?

Kneget reder ut de frågor du behöver veta med Kommunalarbetarens reporter Helena Gunnarsson. Vi pratar även med Katarina som efter många tunga år i äldreomsorgen började ta ut pension redan vid 62 års ålder.