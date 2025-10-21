20. Har jag råd att bli pensionär? (Detta behöver du veta om din pension)
Har du funderat på din pension? Om svaret är nej är du inte ensam. Pensionen är något många bokstavligen skjuter på framtiden eftersom det kan verka både svårt och krångligt. Och har verkligen alla råd att gå i pension?
Kneget reder ut de frågor du behöver veta med Kommunalarbetarens reporter Helena Gunnarsson. Vi pratar även med Katarina som efter många tunga år i äldreomsorgen började ta ut pension redan vid 62 års ålder.
Kneget produceras av LO Mediehus och de som gjort det här avsnittet är Kim Nilsson och Clara Wallin. Ansvarig utgivare är Anna Körnung.