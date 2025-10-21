Artikeln i korthet ABF har genomfört stora förändringar på grund av minskade statsbidrag, vilket lett till uppsägningar och ökad arbetsbelastning för kvarvarande personal.

Den nya strategin fokuserar på att använda gemensamma resurser och specialkompetens för att kunna fortsätta verksamheten trots färre anställda och minskade anslag.

Ny strategi och minskat statsbidrag har förändrat ABF. Många har sagts upp, och de anställda som är kvar har samma mängd arbetsuppgifter som tidigare, men på färre personer.

Ett exempel är ABF Norra Värmland som lades ner. Verksamheten flyttades till ABF Värmland, där Erika Bergkvist är verksamhetsledare.

Avdelningen ansvarade tidigare för 13 kommuner, nu ingår 16 kommuner.

– Ja, det märks ju av. Vi vill ju försöka göra lika mycket nu som vi gjorde förut, fast på färre personer. Man får laga efter läge, säger Erika Bergkvist.

2019 blev det en ny strategi

År 2019 påbörjades arbetet centralt med en ny strategi för ABF. Bland annat skulle nya grundläggande krav införas för avdelningarna.

Fem år senare blev behovet att organisera om akut. Då hade regeringen beslutat att sänka anslagen till studieförbunden kraftigt.

För ABF innebar det en minskning med närmare 100 miljoner, nästan 30 procent mindre i anslag fram till 2026.

Med den nya organisationen blir en del resurser gemensamma. Mindre avdelningar har inte utrymme för den specialkompetens som kan behövas.

”Inte alltid ett smärtfritt arbete”

Niklas Skeppar, som är biträdande förbundssekreterare på ABF, tycker att det kan vara bra att utnyttja fördelarna med stordrift.

– Avdelningarna kommer till exempel ha en gemensam kommunikatör och administratör. De små kontoren, som bara har fem anställda, kan i stället ägna sig åt verksamheten och sina medlemmar, säger han.

Undet vintern 2025 ska de sista sammanslagningarna vara klara. Till ABF:s kongress nästa år hoppas Niklas Skeppar att allt ska vara klart.

– Det kanske inte syns utåt. Men det är ett otroligt och inte alltid smärtfritt arbete som gjorts internt i ABF på bara ett år, av hela organisationen. Personal, chefer och förtroendevalda, säger han.

En av fem har fått gå från ABF Antalet anställda har minskat från 794 till 623 på två år.

Statsbidraget har minskat med 100 miljoner från 450 miljoner till 349 miljoner sedan 2023.

Nästa år minskas statsbidraget med ytterligare 37 miljoner.

ABF har ändrat namnet region till distrikt.

Idag har ABF nio distrikt mot tidigare sex: Norrbotten, Västerbotten, Mellersta Norrland, Mitt, Öst, Stockholm, Västsverige, Sydost och Skåne.

Vid stämman 2024 var det 51 avdelningar, till stämman 2026 ska det vara 35 avdelningar. Läs mer

Oerhört tuff tid

Tidigare fick studieförbunden bidrag för antal genomförda studietimmar. Det nya bidragssystemet fokuserar i stället på kvalitet och samhällsnytta.

Folkbildningsrådet har bestämt villkoren, och de är uppdelade i fem kvalitetsområden som ska uppfyllas av studieförbunden, till exempel demokrati, delaktighet och kulturliv.

Studieförbunden ska ta fram en plan för hur de kommer arbeta med varje område. Storleken på bidraget bestäms sedan av hur väl planen stämmer mot Folkbildningsrådets krav.

– Nytt statsbidragssystem, ny strategi och ovanpå det minskade statsbidrag. Det har varit stora omställningar för alla, inte minst för de lokala cheferna. De har hanterat både sammanslagningar och neddragningar, under ovisshet om sin egen framtida arbetssituation. Det är klar att det varit oerhört tufft, säger Niklas Skeppar.

Ökade krav på rapportering

De ökade kraven på dokumentation, kontroll och rapportering som ingår i det nya bidragssystemet gör att kostnaderna och arbetsbördan ökat för avdelningarna.

Samtidigt som arbetsbelastningen ökar minskar avdelningarnas bidragsgrundande aktiviteter.

För ABF Värmland har studie- och kulturprogramverksamheten minskat.

Kulturprogrammen med mer än 50 procent, övriga program med nästan 30 procent.

– Jag tycker fortfarande det är fruktansvärt att man har tagit bort så mycket medel från folkbildningen. Den är så otroligt viktigt för civilsamhället. Det hade varit bra om vi fortfarande varit flera på plats, säger Erika Bergkvist, ABF Värmland.