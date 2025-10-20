Vad gäller för boende när vi ligger ute på jobb?

❔ Fråga: Vad gäller för boende när vi är ute på jobb?

Hej,

Jag är resemontör och har bråkat väldigt mycket med mitt företag om vårt boende när vi är ute på jobb, utan resultat.

Bor just nu i stuga och ska byta sängkläder, slänga sopor och byta stuga varje vecka. Jag måste också dela stuga med en annan person.

Vi är över 20 montörer som ligger ute på samma projekt, och alla klagar på att sängarna eller ”madrasserna” är kassa. Det är inte en säng utan en skumgummimadrass som varit med några år så när du lägger dig känner du sängens ribbor. Sängen funkar om du ska bo där en vecka men nu har jag varit här i sex månader och har ondare i ryggen än jag någonsin haft.

Vad har vi egentligen rätt till?

/Mycket irriterad resemontör

❕ Svar: Veto mot undermåliga boenden

Tomas Jansson, Elektrikerförbundets biträdande förhandlingschef, svarar:

Nummer ett: hör av dig till oss. För det där är inte okej. Vi har lagt veto mot undermåliga boenden vid flertal tillfällen. I vårt installationsavtal står det under kapitlet ”Arbete på annan ort”: ”Arbetsgivaren tillhandahåller fritt logi av tillfredsställande beskaffenhet”, samt ”med tillfredsställande beskaffenhet avses boende- och rumsstandard som normalt erbjuds på hotell i enkelrum.” Det är något vi har strejkat för att få in i avtalet.

När vi har lagt veto har det bland annat handlat om att våra medlemmar var tillsagda att bo på vandrarhem, och det är ett brott mot avtalet. Det finns ju regler i kollektivavtalet som ska följas.

”Om arbetsgivaren inte rättar till det så stämmer vi arbetsgivaren”

När vi lägger ett fackligt veto så innebär det att vi tar över arbetsledningsrätten i den frågan från arbetsgivaren. Vi säger att ”nej, det är inte okej att bo på det här sättet”. Då gäller medbestämmandelagen som säger att facket har tolkningsföreträde. Och det gör vi typiskt sätt när det handlar om medlemmarnas arbetsmiljö – som ett boende för en resemontör. Om arbetsgivaren inte rättar till det vi påpekat så stämmer vi arbetsgivaren i Arbetsdomstolen och kräver skadestånd för brott mot avtalet.

I det här fallet låter det som att arbetsgivaren vill spara pengar. Men arbetsmiljö, det kan vi inte tulla på. Det kan vi inte ersätta med pengar. Utan våra medlemmar ska ha en bra arbetsmiljö.

Jag uppmanar dig att höra av dig till klubben på företaget. Har du ingen klubb, kontakta vår medlemsservice Kontakten på 0771-10 14 00.