Saneringsteknikern Sofie om att städa bort döden: ”Vet aldrig vad som väntar när du öppnar dörren” 

Ungefär 90 000 personer dör i Sverige varje år. Många är yrkesgrupperna som möter döende och döda människor i sin arbetsvardag – yrkesgrupper som vårdpersonal, brandmän, poliser men också bårhustekniker, fastighetsskötare, städare och saneringstekniker.

I det senaste avsnitt av podden Kneget berättar saneringsteknikern Sofie Nilsson om sitt arbete, där hon ibland möter döden när hon sanerar hem där människor dött.

– Första gångerna var det väldigt speciellt. Den är nästan lite svårt att ta på, den känslan. Man vet aldrig någonsin vad som väntar när du öppnar dörren, säger Sofie Nilsson i podden.

Här har vi skrivit om Sofie tidigare: Likvätska eller klotter – Sofie sanerar för att hjälpa människor

Viktigt med samtal efteråt

Podden innehåller erfarenheter från de som möter döden på sitt jobb, men också tips för att hantera svåra upplevelser på jobbet.

– Det kan handla om veckor eller månader tills någon har upptäckt personen. Då kan man fundera på vad är det som har hänt, hur tänkte personen innan? Vi är väldigt noga med att vi alltid har samtal efteråt när vi varit på liksaneringar, säger Sofie Nilsson.

Lyssna på Kneget-avsnittet där saneringsteknikern Sofie Nilsson och andra yrkesgrupper berättar om att möta döden i sitt arbete:

Ljud från Spotify Genom att spela ljudet accepterar du Spotifys dataskyddspolicy. Ja, visa mig innehållet Källa: open.spotify.com