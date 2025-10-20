Artikeln i korthet Under coronapandemin fick många gravida kvinnor arbetsförbud vilket ledde till stora lönetapp.

Arbetsdomstolen dömde i augusti till förmån för facket som stämt kommuner. Nu har olika fackförbund kommit överens med arbetsgivarorganisationer om att alla drabbade kvinnor ska få ersättning.

Sveriges Lärare arbetsgivarna kräver att staten kompenserar kommuner och regioner för kostnaderna, som kan uppgå till en miljard kronor. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Arbetet har tidigare skrivit om situationen för gravida under coronapandemin. Med hänvisning till riskerna blev många region- och kommunanställda belagda med arbetsförbud och skickades hem.

Tanken var att graviditetsersättningen skulle täcka upp för den förlorade inkomsten. Men då den är betydligt lägre än både sjukersättning och föräldrapenning innebar arbetsförbudet ändå ett stort lönetapp för de gravida.

Fackförbundet Sveriges lärare har sedan dess drivit två pilotfall till Arbetsdomstolen i vilka man stämde Varbergs och Burlövs kommun.

I augusti gav domstolen facket rätt och dömde kommunerna att betala mellanskillnaderna mellan graviditetsersättningen och kvinnornas ordinarie lön.

Inte förenligt med EU-lag

Domen hänvisade till EU-lagstiftning som säger att gravida, ammande och nyförlösta har rätt att behålla lön och villkor om de inte kan arbeta på grund av hälsorisker.

Det är med domarna som grund som Sveriges Lärare, Vårdförbundet, Sveriges läkarförbund och Kommunal nu kommit överens med arbetsgivarorganisationer inom kommun och regionsektorn om att alla drabbade kvinnor ska få ersättning.

– Jag är mycket nöjd över att vi kommit så här långt efter att Sveriges Lärare drivit denna fråga rättsligt – och vunnit!, säger Anna Olskog, ordförande för Sveriges Lärare i ett pressmeddelande.

Arbetet har tidigare berättat om läraren Simone Hanses. Hon blev hemskickad våren 2020 eftersom Stockholms stad då tillämpade en policy om arbetsförbud från vecka 20.

Drabbade Simone: ”Det låter toppen!”

Det innebar att hon gick miste om mellan 50–60 000 kronor i utebliven lön.

– Vad trevligt. Det låter ju toppen! säger hon när Arbetet ringer upp och berättar om nyheten.

Simones fall var inte ett av dem som drevs till Arbetsdomstolen i våras. Men hon har fått information om att utfallen kan påverka hennes rätt till kompensation.

– Det gick ut ett massmejl efter domarna där de skrev att de inte hade möjlighet att svara på frågor just nu. Jag tror att det var särskilt många som skickades hem just i Stockholm så facket har nog fullt upp, säger hon.

Kan kosta upp mot en miljard

Men vem som står för slutnotan är än så länge inte klart. Sveriges Lärare vill tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner att staten ska kompensera arbetsgivarna för ersättningen.

Detta eftersom det kan handla om stora summor, upp mot en miljard kronor, om samtliga på arbetsmarknaden skulle omfattas, uppger Sveriges Lärare för SvD.

Bland lärarfackets medlemmar finns just nu cirka 220 personer som kommer att påverkas av dagens besked.

– Jag tolkar det som att jag kommer att få ersättningen, men att man inte kan veta när. Just nu är jag föräldraledig med vårt andra barn och vi har precis köpt hus. Så det vore en välkommen bonus. Även om det främst är symboliskt viktigt, säger Simone Hanses.

Sveriges lärare har tidigare stämt staten för att inte ha följt EU-lagstiftningen – ett fall som skulle kunna få konsekvenser för socialförsäkringslagstiftningen.