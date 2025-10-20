Branschens förväntande ökning beror till stor del på Sveriges rekordstora satsning på försvaret.

Enligt Installatörsföretagens rapport skapar försvarssatsningarna nya affärsmöjligheter inom bland annat elnät, skyddsrum, larm och vattenförsörjning och får påverkan på hela branschen.

Särskilt är det kommunikations- och säkerhetsteknik som förutspås växa, elinstallationer något långsammare.

94 procent har svårt att hitta montörer

Samtidigt finns vissa hinder; kompetensbristen är ett växande problem enligt organisationen.

Hela 94 procent av de tillfrågade elinstallationsföretagen svarar att de har ganska, eller mycket, svårt att hitta montörer med rätt utbildning och kompetens.

Därutöver uppges prispress, leveransproblem och låg investeringsvilja hos hushållen påverka marknaden negativt.

Teknikutvecklingen är en drivande faktor, med ökat fokus på automation, digitalisering och energilagring.

Nya krav på säkerhet och certifieringar blir också allt viktigare, särskilt i takt med att beredskapsfrågorna hamnar högre upp på agendan.

Säkerhet förväntas öka än mer

På elinstallationssidan spår Installatörsföretagen en tillväxt på 3 procent 2025 och ytterligare 3 under 2026, särskilt inom industri och offentliga lokaler.

Fokus ligger inom området på automation, AI och energieffektivisering.

Området kommunikations- och säkerhetsteknik förväntas växa än mer: med 5 procent 2025 och 3 procent 2026. Störst efterfrågan ses på larm, passersystem och cybersäkerhet.

Riskerna i detta område förväntas vara hård konkurrens och prispress.