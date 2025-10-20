”Kommer göra skillnad” – ny blockad mot Teslas it-teknik

Efter att Medlingsinstitutet gav upp sina förhandlingar mellan If Metall och Tesla, lovade facket att de skulle trappa upp sina åtgärder mot elbilstillverkaren.

I förra veckan meddelade IFMetall att arbete med truckar hos bolaget Linde stoppas.

Nu stöttar även fackförbundet Seko, med nya sympatiåtgärder på it-området – en blockad mot nyinstallation och service av nätverk, fiber och telefoni.

– Nu lägger vi på telekom.Det är ganska omfattande. Det kommer att göra skillnad, säger Gabriella Lavecchia, ordförande för Seko.

Lavecchia tror att Tesla kommer att känna av åtgärderna, eftersom bolagets hela verksamhet i grunden är så beroende av olika it-lösningar. Inte minst inom infrastrukturen för laddning av bilar, menar hon.

– Om det är något bolag som är digitalt, så tänker jag att det är Tesla. Och behöver man då hjälp med service eller installation någonstans i företaget, då kommer man inte få hjälp.

Trots att konflikten pågått i snart två år så hoppas hon att fackens press på bolaget ska kunna få Tesla att till slut ge med sig och komma till förhandlingsbordet.

– Jag förutsätter att de förstår den svenska modellen. Det handlar bara om när de är mogna, och beredda att ta en diskussion om kollektivavtal, säger Gabriella Lavecchia.

De nya åtgärderna börjar gälla från 31 oktober om inte kollektivavtal tecknats tills dess.