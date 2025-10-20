Artikeln i korthet Två förskolor i Göteborg har sedan två år kortare arbetstid, vilket nu utvidgas det stegvis till åtta förskolor 2027.

Kortare arbetstid har lett till bättre arbetsmiljö och lägre sjukfrånvaro, men det finns utmaningar med schemaläggning och stora barngrupper.

Målet med arbetstidsförkortningen är att förbättra arbetsvillkoren, öka andelen utbildad personal och stödja barn i socioekonomiskt utsatta områden.

Sedan snart två år har två förskolor i Göteborg fem timmar kortare arbetstid per vecka, alltså 35-timmarsvecka.

Stegvis utvidgas nu arbetstidsförkortningen med två förskolor per år fram till 2027 då åtta förskolor kommer att omfattas.

Orkar mer

En av de förskolor som varit med från starten är Konvaljegatan 8 där Helene Joabsson är barnskötare.

– Man behöver det för att återhämta sig. Det är jättetufft med stora barngrupper i förskolan i dag, säger Helene Joabsson.

Hon berättar att en del arbetskamrater upplever att de numera orkar mer på fritiden och att de med små barn har lättare att få vardagen att gå ihop.

– De har mer flow i vardagen, säger hon.

Men även om hon tror att kortare arbetstid är nödvändigt ser hon problem när barngrupperna är stora.

– Vi behöver egentligen mer personal eller färre barn i grupperna. Så är det helt krasst, säger Helene Joabsson.

Svårt med schemat

På förskolan där hon arbetar har det varit svårt att lägga schema när arbetstiden är kortare.

Den extra personal som tagits in täcker inte all tid som behövs, berättar Helene Joabsson som också är skyddsombud.

Det har lett till att kollegor fått förskjuta sin arbetstid eller arbeta övertid. Nu ser hon en risk för att sjukfrånvaron ska öka. I fjol sjönk den något.

Tecken finns på att sjukfrånvaron blir lägre med arbetstidsförkortning visar en utvärdering som gjorts, i den finns också tecken på att arbetsmiljön blir bättre.

Utvärderingen av arbetstidsförkortning visar tecken på lägre sjukfrånvaro och bättre arbetsmiljö.

Positiv spiral

Även förskolan Eriksbo Västergärde 12 har haft kortare arbetstid i snart två år.

Där är Anne-Marie Eckermark rektor, hon säger att syftet är att ge mer återhämtningstid och att det kan minska personalens sjukfrånvaro.

– De som är småbarnsföräldrar lyfter att de får mer tid för sina egna barn genom kortare arbetstid och därmed mer ork för arbetet, säger Anne-Marie Eckermark.

En annan barnskötare som Kommunalarbetaren pratat med beskriver en god spiral där stämningen på jobbet blivit bättre.

Skälet är att de kortare arbetsdagarna gör att förskolepersonalen kan hämta sina egna barn tidigare på deras förskolor.

De har också mer tid för promenader. Det gör att de är piggare när de kommer till jobbet.

Tidigare var de tröttare och det hände att vissa arbetsuppgifter fick vänta. Nu har arbetsgruppen mer ork och större fokus på att hitta lösningar.

Vill att personal stannar

Ett mål med arbetstidsförkortningen är att erbjuda arbetsvillkor som gör att personal stannar kvar i förskolan.

Ett annat är att öka andelen utbildade barnskötare och förskollärare i områden som polisen klassat som utsatta eller särskilt utsatta.

Det säger Marie Brynolfsson (V) som är kommunalråd med ansvar för personalfrågor.

– Man ser att barn i socioekonomiskt utsatta områden har en sämre språkutveckling och ett sämre språkförråd än barn i andra områden, säger hon.

Stärka språkutvecklingen

För att stärker språkutvecklingen behövs utbildad personal, anser hon.

– Målet är ju att alla barn ska kunna utbilda sig och skaffa ett arbete. Grunden läggs i förskolan och då krävs det att vi har utbildad personal där som kan kompensera för de klyftor vi har i samhället, säger Marie Brynolfsson.

Ett annat mål, säger hon, är att öka grundbemanningen, alltså ha mindre barngrupper.

Även om det inte blir så nu tänker hon att effekterna av arbetstidsförkortning med minskad sjukfrånvaro och personalomsättning är något som påverkar positivt.

Hittills har dock inte den kortare arbetstiden ökat andelen utbildad personal. Men politikerna i förskolenämnden i Göteborg har ändå beslutat att fler förskolor ska få 35 timmars vecka.

Sedan ska beslut tas 2028 om sju timmars arbetsdag ska vara norm för förskolor i socioekonomiskt utsatta områden.