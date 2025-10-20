Sedan början på 2000-talet har medelarbetstiden för dem som jobbar i butik minskat från 29 timmar i veckan till 26. Det betyder också att löneinkomsterna har minskat, trots att lönerna i kollektivavtalen har höjts.

I dag hamnar 43 procent av de butiksanställda under den så kallade självförsörjningsgränsen, som regeringen använder i sina beräkningar. I början av 2000-talet var siffran 31 procent. Det visar siffror som Handels chefsekonom Stefan Carlén har tagit fram för Handelsnytt/Arbetets räkning.

– Orsaken är att allt fler jobbar på deltidskontrakt med få timmar. Om vi också tittar på medianarbetstiden så har den minskat från 35 timmar i veckan till 30 timmar. För att komma upp över den gräns där man kan försörja sig behöver man ha över 29 timmar i veckan, säger Stefan Carlén.

Fyra av tio kan inte leva på lönen

Det finns olika sätt att räkna på vem som är fattig. Men vilket mått man än använder så blir resultatet ungefär detsamma: Omkring fyra av tio butiksanställda har för få timmar för att kunna leva på sin lön.

Stefan Carlén på Handels tycker att regeringens mått för försörjning, som bygger på det så kallade inkomstbasbeloppet och räknas upp varje år, är ett bra mått för att se om det går att leva på lönen i dag.

För 2025 är summan 20 150 kronor i månaden, före skatt. Efter skatt blir det knappt 16 500 kronor.

– Det är så klart mycket svårt att klara sig på. Tänk bara på vad det kostar att betala det mest basala som hyra, mat, mobilabonnemang och så vidare. Det är svårt att förstå att det ens går att leva på det.

Krävs 30 timmar på kontraktet

Men många måste göra det. 43 procent av de butiksanställda som går på det största löneavtalet, detaljhandelsavtalet (156 000 personer), tjänar under den summan. Om man räknar in ob-ersättning så klättrar några till över den gränsen. Men det är fortfarande 34 procent som inte når upp till 20 150 kronor i månaden.

Ett annat mått på hur man klarar sig på sin lön är Konsumentverkets beräkning på vad en 20-åring med eget boende behöver för att täcka sina kostnader. I år är den summan 23 500 kronor före skatt, eller 19 220 efter skatt.

– Oavsett om man räknar med eller utan ob så tjänar en genomsnittlig butiksanställd mindre än så. För att nå upp till Konsumentverkets nivå så behöver en anställd ha 30 timmar på kontraktet, säger Stefan Carlén.

De flesta vill jobba mer

Ett argument från arbetsgivarhåll brukar vara att många inom handeln har det som extrajobb, vid sidan av studier eller annan sysselsättning, och därför vill jobba få timmar. Enligt Handels stämmer inte det. Till exempel visar en undersökning från förra året att 75 procent av de butiksanställda, som jobbade under 30 timmar i veckan, vill ha fler timmar på sitt kontrakt.

– Arbetsgivarna säger att det inte är ett problem, men vi vet att väldigt många vill och behöver jobba mer. De lever på marginalen och har inte råd att till exempel lägga undan till en buffert eller köpa nödvändiga saker till barnen. Och det blir fler och fler för att det är tillåtet att hyvla tjänster och för att arbetsgivarna vill ha den här flexibiliteten, säger Stefan Carlén.