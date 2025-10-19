En eftermiddag i början på maj 2020 tar en grupp personer fram varsin mobiltelefon. En efter en scrollar de sig fram till en blå app med en vit en pratbubbla.

Det är inte vilken telefon som helst de har framför sig, utan en krypterad supertelefon. Enheten fungerar endast ett halvår. Därefter måste den bytas ut. Varken polis, Tullkrim eller Europol ska någonsin kunna se vad som skrivs här.

Efter några sekunder startar deltagarna ett chattmöte. Det tycks vara planerat sedan länge.

”HalIå grabbar! Det är jag som är Mr Skywalkers vän!” skriver en person som kallar sig själv för Dirk Diggler.

”Är du insider-mannen i hamnen?” undrar en deltagare .

”Hallå vänner. Dirk Diggler är min vän som jobbar i hamnen.” svarar signaturen Mr Skywalker. ”Alla är här. Nu kan vi chatta”.

Chattar ur Polisens förundersökning återskapade med verktyget Postfully.

De andra i gruppen vill veta mer om insidern i hamnen.

Han har påstått att han har koll på hamnen 24 timmar om dygnet. Att han via hamnens interna it-systemet kan lokalisera containrarna som kommer in, och att det är han som skickar personer att hämta ut narkotika ur dem.

Krypterad app knäcktes

Chattarna ovan är hämtade från Arbetet Krim säsong två – ”Kartellens man i hamnen” – en radiodokumentärserie i tre delar om rekordbeslagen av kokain i Helsingborg 2023 och om hamnarbetaren som var en nyckelfigur i härvan.

Konversationerna läckte ut i samband med att den krypterade appen SKY stängdes ner av europeisk polis 2021.

Chattarna ger en tydlig bild av drogkartellernas behov av insiders – så kallade möjliggörare – inuti hamnarna.

700 i Sverige säger Polisen

Enligt Polisen är en möjliggörare någon som missbrukar sin anställning eller sitt uppdrag i det legala samhället för att på olika sätt hjälpa kriminella nätverk.

Hamnarbetaren, som vi i serien valt att kalla Jonas, uppfyller alla definitioner. Utan sin tjänst hade han aldrig kunnat bistå kartellerna med att lokalisera och få ut knarket ur hamnen. Anställningen var en grundförutsättning.

Enligt Polisens årliga kartläggning av den organiserade brottsligheten finns det omkring 700 personer som kan kategoriseras på detta sätt i Sverige.

Advokat dömdes för stämpling till mord Tre kända fall med möjliggörare: 2023 dömdes en kvinnlig före detta medarbetare vid Attunda tingsrätt till ett år och nio månader i fängelse för att ha spridit sekretessbelagda uppgifter till ett kriminellt nätverk i Sollentuna.

I april 2024 beslagtogs en container innehållandes 1,3 ton kokain i Norviks hamn utanför Nynäshamn. Enligt ett avslöjande från Uppdrag Granskning agerade en Securitas-väktare i hamnen möjliggörare åt beställarna av kokainet – det ökända Foxtrot-nätverket. Två toppadvokater dömdes 2022 till sex respektive fyra års fängelse för att på olika sätt ha bistått kriminella klienter. Den ena advokaten dömdes bland annat för medhjälp till stämpling till mord. Läs mer

Har blivit viktigare

Om de har blivit fler är inte säkert, men medvetenheten om dem som viktiga kuggar i den kriminella infrastrukturen har helt klart ökat. En av orsakerna till det är en rapport av Brottsförebyggande rådet, Brå, som släpptes våren 2024.

– Vi har berättelser om hur centrala de är på ett annat sätt i dag än för tio år sedan. Så vi menar att de på vissa ställen spelar en mycket större roll, säger Johanna Skinnari, utredare på Brå till Arbetet.

Rättsväsendet pekas ut

I rapporten har totalt 148 ärenden som på olika sätt berör möjliggörare analyserats. Det handlar förundersökningar, domar, disciplinärenden och internutredningar inom både offentlig och privat verksamhet.

Generellt kan man säga att möjliggörarna verkar överallt där kriminella på olika sätt behöver hjälp.

– Om man är i ett kriminellt nätverk och bedriver en kriminell affärsverksamhet. Var behöver man hjälp? Det visar sig att rättsväsendet, särskilt de som utreder och kontrollerar, är väldigt intressant för där vill inte de inte att de ska göra just det, säger Johanna Skinnari.

Johanna Skinnari, utredare på Brottsförebyggande rådet.

”Kan göra mycket stor skada”

Det kan handla om revisorer som möjliggör penningtvätt eller förfalskar årsredovisningar, om domstolshandläggare som läcker uppgifter till gängkriminella eller om advokater som hjälper klienter med narkotikaaffärer eller till och med medhjälp till mordförsök.

– Även om möjliggörarna inte tycks vara så många till antalet så kan en eller två hjälpa många nätverk och på så sätt göra mycket stor skada, säger Johanna Skinnar.

Smicker och bjudluncher

Att vara den inom nätverket som har kontakt med möjliggöraren innebär status i den kriminella världen. Det blir ett slags skydd och en konkurrensfördel gentemot andra kriminella.

I de fall man rekryterar så görs det därför på ett väldigt sublimt sett. Det inleds ofta med smicker. Och i senare skeenden med middagar och partyn.

– Man beskriver att man festar tillsammans. Man bekräftar personen, bygger upp den och försöker få relationen att framstå som väldigt nära och genuin. Då blir det inte heller så konstigt att senare be om tjänster.

Olika typer av kriminella möjliggörare Brottsförebyggande rådet delar in de kriminella möjliggörarna i olika kategorier. Namnen säger en hel del om deras karaktärer och olika sätt att arbeta. Den manipulerade Här handlar det ofta om naivitet. Man kanske vidarebefordrar information utan att förstå att den hjälper kriminella nätverk. Inte sällan är det unga, oerfarna personer som har svårt att förstå att personen de har att göra med skulle vara grovt kriminell. Andra exempel är personer som i sin behandlarroll, till exempel socionomer eller terapeuter, blivit för personliga och gränslösa i sin kontakt. Den upparbetade Här är den vanligaste kategorin. Förenklat kan man säga att det är någon som från början sökt och fått arbete enligt konstens alla regler, men som längs med vägen av olika anledningar ändrar sin lojalitet och i stället börjar att gå de kriminellas ärenden. Ibland kan det finnas släktband som gör att man är lättare att övertyga. Den placerade Den placerade möjliggöraren är vad man klassiskt skulle kalla för ”infiltratör”. Man är alltså redan kriminell och skaffar arbetet i syfte att utnyttja det i sina affärer. Transportsektorn och säkerhetsbranschen är utpekade områden. Den affärsmässiga Detta är en någon som har ett brett kontaktnät i den kriminella världen. Den erbjuder specifika tjänster och vet om sitt värde. Ofta har man därför en tydlig prislista kopplat till vad man erbjuder. Det kan handla om pengatvätt eller att bistå med bostadsköp. Läs mer

God arbetsmiljö ett motvapen

Tankar som ”finns det fler ruttna äpplen?” är inte ovanligt när något sådant här uppdagas säger Johanna Skinnari. Men kampen mot kriminella möjliggörare bör inte främst föras genom fler kontrollåtgärder.

I stället bör krutet läggas på att bygga en lojal medarbetarskara.

– Har man en god arbetsmiljö och tar hand om sin personal från rekrytering till pension eller avslut så kan man minska riskerna ganska mycket för det här.

Lyssna på Arbetet Krim: Kartellens man i hamnen

Lyssna på säsong två av Arbetet Krim Kartellens man i hamnen. Historien om stuvaren som gav sig i lag med drogkartellerna för att föra in 100-tals kilo kokain i Sverige, om hur en hel yrkeskår pekas ut som drogsmugglare och om hur fenomenet med kriminella insiders blivit allt tydligare på svensk arbetsmarknad.

Podden har gjorts i samarbete med produktionsbolaget Filt. Reporter är Anton Andersson, producent Clara Lowden. Tekniker Astrid Ankarcrona. Exekutiv producent är Lena Hennel och ansvarig utgivare Yonna Waltersson.