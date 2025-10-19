Det var under ett telefonsamtal med personalchefen som Rickard Samuelsson i Skåne fick beskedet att han skulle sägas upp från sin provanställning efter att han varit hemma med sin sjuka dotter.

Men enligt svensk lag har föräldrar rätt att ”vabba” oavsett anställningsform.

Efter att lokala förhandlingar mellan facket och arbetsgivaren misslyckats valde facket att ta ärendet vidare till Arbetsdomstolen.

Enligt Byggnads är det en viktig principiell fråga som avgörs.

– Det här handlar inte bara om Rickard eller byggbranschen. Det handlar om alla föräldrar på arbetsmarknaden. Man ska kunna kombinera jobb och familjeliv utan att riskera jobbet, säger Nicklas Fihn, ombudsman på Byggnads Skåne som satt med i förhandlingarna på lokal nivå.

Arbetsgivaren menar att han blivit uppsagd av andra anledningar, men har inte kunna specificera vilka.

Kräver arbetsgivaren på 430 000 kronor

Förra veckan möttes parterna i Arbetsdomstolen, där det snabbt stod klart att de inte lyckas nå en överenskommelse. Fackförbundet Byggnads ser ett tydligt brott mot föräldraledighetslagen – och kräver 430 000 kronor i skadestånd och utebliven lön.

– Det känns bra att bli klar med den här första förhandlingen. Men vi står fortfarande långt ifrån varandra, säger Rickard Samuelsson till Arbetet efter förhandlingen.

Då parterna inte lyckats förlikas i Arbetsdomstolen väntar nu en längre, utdragen rättsprocess.

– Vi vill så klart nå en överenskommelse och gå vidare ifrån det här. Det är ingen av parterna som tjänar på en långtgående förhandling, säger Henrik Olander som representerar arbetsgivaren i fallet.

Men Rickard Samuelsson berättar att han är beredd på en lång process.

– Jag har redan väntat i två år, så det gör inte mig något att vänta ett till. Det här handlar om mer än bara mig, det är en viktig dom, säger han.

Avtal med tystnadskrav

Innan ärendet nådde Arbetsdomstolen försökte arbetsgivaren nå en privat förlikning med Rickard – med ett inbyggt sekretesskrav. I det förlikningsavtal som tidningen Byggnadsarbetaren tagit del av framgår det att Rickard skulle tvingas betala 50 000 kronor i vite om han yttrade sig om uppsägningen.

Hur mycket pengar företaget var villigt att betala i samband med förlikningen är oklart.

Facket rådde Rickard att inte godkänna den privata förlikningen.

– Vi gav en tydlig avrådan från att acceptera. Jag vet att det var ett tufft beslut för honom, men vi ser bara problem när det kommer till den typen av sekretessavtal, säger Nicklas Fihn.

Rättegång i oktober 2026

Efter en dryg timmes överläggning i Arbetsdomstolen klargjordes förutsättningarna för tvisten, och ett rättegångsdatum sattes till den 7–8 oktober 2026.

Där väntar en rättslig prövning där både lagen och principerna kring föräldrars rättigheter på arbetsmarknaden kommer att sättas på prov.