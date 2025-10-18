Mannen ska i hemlighet ha fotat och filmat flera vårdtagare på det särskilda boende han jobbat på förra sommaren, rapporterar Helsingborgs Dagblad.

På klippen syns han göra saker som enligt polisutredningen kan upplevas som förlöjligande och kränkande mot de äldre.

Därför åtalas han nu för fyra fall av kränkande fotografering, skriver tidningen.

Dessutom – genom att han skickat runt bild- och filmmaterialet på sociala medier har han också röjt vårdtagarnas personliga förhållanden, vilket polisen menar bryter mot tystnadsplikten.

Dök upp i utredning om vapenbrott

Hans agerande avslöjades när polisen gick igenom mannens mobiltelefon i ett annat ärende, när han i juni häktades misstänkt för grovt vapenbrott.

Med hjälp av mannens kollegor på jobbet kunde de dementa vårdtagarna identifieras.

När Ängelholms kommun fick information om filmerna blev han avstängd från jobbet och är inte längre anställd i kommunen.

Mannen erkänner brotten.