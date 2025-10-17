Arbetsmljöverket beslutade på fredagen att göra en åtalsanmälan mot STF, sedan man gått igenom organisationens skrivelse om dödsolyckan på Kebnekaise i april.

Två män som var anställda vid STF störtade mer än 100 meter utför ett stup och omkom då de skulle ta ner rep som satts upp i samband med den extrema skidtävlingen Keb Classic.

Lämna till polisen

Eva Hortell, avdelningschef på Arbetsmiljöverket, bekräftar att man beslutat att göra en åtalsanmälan mot STF, men är förtegen med detaljer kring hur man resonerat.

– Vi har beslutat meddela polisen att vi kommer att lämna in ett underlag. Mer kan jag inte säga på grund av förundersökningssekretess, säger Eva Hortell.

Hon berättar dock att verket gått igenom den över 200 sidor långa skrivelse som STF lämnat som svar på de brister Arbetsmiljöverket påtalat.

– Vi kommer att göra en uppföljande inspektion och gå igenom deras åtgärder.

Allvarliga brister

Arbetsmiljöverket konstaterade i ett inspektionsmeddelande i somras att det fanns allvarliga brister i STF:s förebyggande arbetsmiljöarbete. Den farliga arbetsuppgift som männen utförde då de omkom krävde enligt myndigheten kompetens som motsvarar kraven för auktoriserade bergsguider enligt internationell standard. Ingen av de två förolyckade männen hade denna kompetens. Verket har framhållit att det är arbetsgivaren som ansvarar för att de anställda har rätt resurser för att utföra arbetsuppgifter.

Keb Classics tidigare säkerhetschef Krister Jonsson, som själv är auktoriserad bergsguide, är strakt kritisk till att arbetsgivaren lät de två anställda utföra den farliga arbetsuppgiften.

– Det skulle absolut ha varit bergsguider som tog ner repen. STF:s personal har inte utbildning för jobb i den miljön, sa Krister Jonsson till Arbetet i juli.



Åklagaren: Utlåtandet väger tungt

Förundersökningen om misstänkt arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död leds av åklagaren Christer Jarlås. Han säger till Arbetet att Arbetsmiljöverkets utlåtande väger tungt då han beslutar om han ska väcka åtal eller inte. Han räknar med att fatta beslut i åtalsfrågan under hösten.

I sitt svar till Arbetsmiljöverket skriver STF att man vidtagit en lång rad åtgärder för att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet. Man har också beslutat att inte genomföra skidtävlingen Keb Classic 2026, och att utreda tävlingens framtid på längre sikt. En av de omkomna männen var tävlingens sportchef.

Under sommaren 2025 stoppades all guidning till Kebnekaises sydtopp via den östra leden till toppen. Under vintersäsongen 2026 avstår STF helt från guidade turer till Kebnekaises topp.