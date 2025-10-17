Artikeln i korthet Kommunal och Sveriges Bussföretag har enats om nya löner och arbetsvillkor, där ramtiden för vissa tjänster kortas ner till 12 timmar, men undantag gäller för delad tur och skoltrafik som behåller 13 eller 13,5 timmars ramtid.

Kommunal och Sveriges Bussföretag har kommit överens om nya löner och arbetsvillkor. En stor nyhet var att den så kallade ramtiden för första gången någonsin kortas ner i avtalet, till 12 timmar för vissa tjänster. Men sänkningen gäller inte i vissa fall.

Vilka är undantagen när det gäller ramtiden?

SVAR: Sänkt ramtid gäller sammanhängande tjänster. Vid delad tur, när arbetsdagen är uppdelad på minst två pass med minst 90 minuters uppehåll, gäller inte sänkningen. Inte heller för dem som till någon del även kör skoltrafik.

I båda dessa fall gäller fortsatt 13 eller 13,5 timmes ramtid beroende på linjens längd. Alltså inte 12 timmar som för övriga förare från och med senast den 1 januari 2027.

Att det dröjer med ramtiden beror på att nästa års tidtabellsperioder redan är klara. Scheman läggs utifrån tidtabellen vilket gör att det på många arbetsplatser redan är förhandlat och klart.

Vad menas med de nya schemaläggningsalternativen?

SVAR: Det gäller de förare som kör både linjetrafik och beställningstrafik, blandat. Tidigare har de antingen haft fasta scheman eller blivit dagbeordrade, som det heter.

Sju dagar i förväg får man då reda på vilka dagar man ska jobba nästa period, men inte vilka arbetstider förrän senast klockan 17.00 dagen innan perioden börjar.

Nu ska det med det nya avtalet gå att blanda fasta scheman med dagbeordring. Arbetsgivarsidan framhöll detta som en vinst för flexibiliteten. Men även Kommunal är nöjda.

– Vi ser att det möjliggör för fler att kunna få en större del av sin arbetstid på fast schema och högre sysselsättningsgrader, säger Marie-Louise Eng, Kommunals ombudsman som varit med och förhandlat avtalet.

Vad står det om arbetstidsförkortning?

SVAR: I bilagan som handlar om arbetstidsförkortning med två timmar per påbörjad kalendermånad, för den som jobbar heltid, har en mening lagts till: ”Arbetsgivaren bör så långt det är möjligt beakta arbetstagarens önskemål.”

En skrivning som oroar bussföraren Arne Saand, huvudskyddsombud i Södertälje.

– Skrivningen ”bör” gör att arbetsgivarna kan utnyttja den och hitta skäl till att det inte går att ta ut den, säger han.

Men Kommunals ombudsman Marie-Louise Eng säger att det här var något Kommunal ville få in i avtalet och ser det endast som ett förtydligande.

– Det har inte varit reglerat tidigare så det här är ett förtydligande att arbetsgivaren bör ta arbetstagarens önskemål i beaktande, säger hon.

Så det finns ingen risk för att det blir svårare att få ut dagarna över huvud taget?

– Nej absolut inte.

Arbetstidsförkortningen gäller all personal.

Vad blir det för löneökningar för övrig personal?

SVAR: Förarna har sina tarifflöner, och där höjs lönerna med mellan 899 kronor och 992 kronor i år, beroende på lönegrupp. Och nästa år höjs de med mellan 898 kronor och 991 kronor.

För övrig personal, verkstadsarbetare, anställda i tvätthallar med flera, är det individuell lön. De lönerna ökar med i genomsnitt 959 kronor i år och med i snitt 957 kronor, den 1 oktober 2026. Löneökningarna ska förhandlas lokalt och fördelas individuellt, alla får inte samma löneökning.

För gruppen övrig personal höjs lägstalönerna i år med 1 068 kronor och med ytterligare 1 039 kronor den 1 oktober 2026.

De nya lägstalönerna blir då:

Oktober 2025: 24 293 kronor

24 293 kronor Oktober 2026: 25 332 kronor.

Den lägsta lönen för bussförarna i lönegrupp 1 är från och med i år 29 912 kronor. Och den 1 oktober 2026 ökar den till 30 810 kronor.

