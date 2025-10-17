Artikeln i korthet Ica Maxi i Södertälje deltar i praktikprogrammet Påfart Ica. Syftet är att hjälpa långtidsarbetslösa in på arbetsmarknaden

Programmet ger deltagarna stöd och utbildning. Deltagarna får lära sig hur det är att arbeta i butik

Målet är att 1000 långtidsarbetslösa ska delta i programmet till 2027

Ica Maxi i Södertälje har precis fått sin andra omgång praktikanter. Som en av flera butiker är de med i praktikprogrammet Påfart Ica. Målet är att hjälpa långtidsarbetslösa ut på arbetsmarknaden.

Frans Naji, 25 år, gör sin första vecka som praktikant. Han var arbetslös i mer än två år när han blev antagen till praktikprogrammet.

– Det känns bra att vara tillbaka, att ha struktur. Jag vill kunna bidra med inkomst hemma. Min mamma är ensam och vi är flera barn, jag är äldst.

Som arbetslös mådde Frans Naji inte bra.

– Jag mådde skit! Jag träffade psykolog och massor med grejer. Jag är glad att jag höll fast i gymmet och yogan. Det skulle kunnat gå fel, att jag dragit mig mot något negativt, säger han.

Ica-butiker i områden med utmaningar

Idén med praktikprogrammet kommer från Icahandlare i Södertälje och Bro.

Deras butiker ligger i områden med utmaningar. Med praktikprogrammet vill de hjälpa till att få fler arbetslösa ut på arbetsmarknaden.

– Efter första omgången ser vi redan fina resultat. Att hjälpa deltagarna och se hur de växer är fantastiskt, det berör en helt enkelt, säger Ann Hennicks.

Hon är chef för en utbildningsenhet inom Ica som tränar handledare som tar emot praktikanterna i butik.

– De ska känna sig välkomna och få bra förutsättningar för att kunna träna och bygga relevant erfarenhet för butiksjobb, säger Ann Hennicks.

Celestine: ”Trivs jättebra”

Celestine Kallijärvi, 20 år, har varit praktikant i Södertäljebutiken. Praktiken ledde till jobb och hon har blivit kvar.

– Jag trivs jättebra. Det här passar mina diagnoser perfekt. Det går fort och det är på rutin, säger hon.

För Celestine Kallijärvi var det en utmaning att söka jobb med diagnoserna adhd och autism. Hon behöver rutiner, men som arbetslös hade hon inga.

ICA- påfart. ICA-påfart, Celestine Kallijärvi, Tidigare praktikant och nu anställd.

I dag jobbar hon med att plocka ordrar som kunderna beställt online. Hon tycker att hon fått arbetsuppgifter som passar henne.

– Sandra har gjort en väldigt bra matchning. Jag har rutiner och jag får kötta, säger hon.

Sandra Hemberg har jobbat på Ica i Södertälje i 17 år och är Celestines handledare. Hon har också varit med och arbetat fram Påfart Ica.

– Repetitiva uppgifter och fyrkantigt, det är Celestines styrkor. Hon är som klippt och skuren för det, säger Sandra Hemberg.

Praktiken pågår i 12 veckor

Praktiken i butik pågår i 12 veckor. Målet är att förbereda praktikanterna för framtida jobb, och att de får erfarenheter att lägga till i sina CV.

– Vi är tre handledare här. Lyckas vi inte utbilda en praktikant på tre månader har vi misslyckats, inte praktikanten, säger Sandra Hemberg.

Till hösten kommer 133 praktikanter ut till 73 butiker på 27 orter runt om i landet. Arbetsförmedlingen har varit med och skapat praktikprogrammet.

Frans och Celestine ser positivt på framtiden.

Deras uppgift är att förse butikerna med en grupp kandidater. När praktikanterna valts ut får alla en utbildningsvecka innan de kommer ut till sina butiker.

Förutom att förberedas för det fysiska arbetet ingår andra förberedelse.

– Det handlar också om att få lite självförtroende tillbaka, få känna att man är en del av en gemenskap. Man ska känna att man är värd någonting, säger Ann Hennicks.

Frans Naji hoppas att han får fortsätta jobba på Ica Maxi när praktiken är slut.

– Det skulle vara positivt. Jag vill vara en bra förebild för mina syskon, för mammas skull, säger han.