Artikeln i korthet Hammarö kommun har meddelat att barnskötare ska sägas upp och endast förskollärare finnas kvar, vilket har lett till kraftiga protester och en namninsamling med nästan 1500 underskrifter.

Socialdemokraterna vill nu häva varslet och föreslår att uppsägningarna ska omfatta både barnskötare och förskollärare för att behålla en balans mellan yrkesgrupperna.

Barnskötare känner sig chockade och säger att det påverkar yrkesstoltheten, vilket påverkar förtroendet för kommunen, som nu måste arbeta hårt för att återfå detta efter den turbulenta situationen.

I tisdags fick alla barnskötare i Hammarö kommun beskedet att hela yrkesgruppen skulle sägas upp. I fortsättningen ville kommunen bara ha förskollärare anställda.

Protesterna lät inte vänta på sig. Kommunal startade en namninsamling (som hittills fått närmare 1500 underskrifter), Kommunals ordförande Malin Ragnegård sa att det var både respektlöst och föraktfullt av en kommun att utradera en hel yrkesgrupp, och menade att politikerna måste ha ”hål i huvudet”. Till på måndag har Kommunal planerat en manifestation utanför kommunhuset i samband med att politikerna i kommunfullmäktige sammanträder.

S vill stoppa varslet

Men sent på torsdagskvällen meddelade Socialdemokraterna, efter ett extrainsatt styrelsemöte, att de vill häva det liggande varslet. Beslut ska fattas på ett extra nämndmöte 24 oktober.

– Om oppositionen menat allvar när de sagt att det tidigare beslutet var fel så kommer vårt nya initiativ om att häva varslet att gå igenom där, säger Jesper Malgerud (S) ordförande i bildningsnämnden.

I stället för att enbart säga upp barnskötare föreslår Socialdemokraterna nu att varslen som läggs ska gälla både barnskötare och förskollärare, så att relationen mellan grupperna är densamma efter uppsägningarna som innan. Enligt kommunens skolchef finns i dag ca 85 procent förskollärare och 15 procent barnskötare anställda. Det tidigare varslet gällde runt 40 tjänster.

”Tagit ifrån mig yrkesstoltheten”

När Kommunalarbetaren var på plats på Hammarö och pratade med barnskötare under torsdagen – innan S hade fattat beslut om att backa varslet – var många chockade och väldigt drabbade av beskedet att de inte längre var välkomna.

– Jag har jobbat inom förskolan i 18 år, utbildade mig till barnskötare för två år sedan och har känt en sådan yrkesstolthet, men den har kommunen tagit ifrån mig nu. Vi är många som inte kunnat sova sedan vi fick beskedet i tisdags, säger Lena Bergwall.

Påverkar förtroendet

Hur Hammarö kommun ska kunna återfå förtroendet från de barnskötare som kommer att behålla sina jobb, även efter det nya varslet, kan nämndordförande Jesper Malgerud inte svara på:

– Det är lätt att vara efterklok och vi får verkligen arbeta för att få nytt förtroende. Det är en ny verklighet nu med mindre barngrupper in hela landet och jag uppmanar andra kommuner att redan innan man tvingas till varsel slå fast hur man vill att det ska ut mellan olika yrkesgrupper, säger Jesper Malgerud.

Blir en manifestation på måndag

Kommunal tänker fortfarande hålla sin planerade manifestation på måndag och där lämna över namnunderskrifterna till politikerna.

– Jag är övertygad om att det här betyder att det gamla varslet rivs upp. Men det blir svårt och ett hårt arbete för kommunen som arbetsgivare att rädda upp förtroendet. Många medlemmar har upplevt de här dagarna som en mardröm, säger Karin Bäckman.